По словам старшего помощника прокурора области Гани МЫНТАЯ, за последние три года наблюдается снижение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. - В 2015 году в области было зарегистрировано 75 преступлений данной категории, в 2016 год - 51 преступление. 65% преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних приходится на факты половых сношений с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В этом году из 22 зарегистрированных случаев, 3 уголовных правонарушений относятся к особо тяжким, - отметил Гани МЫНТАЙ. Анализ изучения уголовных дел за последние три года показал, что 70% насилия в отношении детей совершается в городской местности, и 30% приходится на сельские населенные пункты. - Основные причины педофилии - это ослабление института семьи, снижение морально-нравственного уровня общества, негативное влияние интернет-сайтов, пропагандирующих пропаганду и насилие, провоцирующее поведение потерпевших. Стоит отметить, что в каждом втором случае изнасилованию предшествовало употребление алкоголя, - пояснил старший помощник прокурора области. Также отмечается, что основное число изнасилований - около 80% совершается в вечернее и ночное время. Кроме того, прокуроры подсчитали, что 80% преступлений такого рода совершается с мая по сентябрь.