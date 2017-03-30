Об этом рассказал старший помощник прокурора области Гани МЫНТАЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prokuratura По словам старшего помощника прокурора области Гани МЫНТАЯ, за последние три года наблюдается снижение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. - В 2015 году в области было зарегистрировано 75 преступлений данной категории, в 2016 год - 51 преступление. 65% преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних приходится на факты половых сношений с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В этом году из 22 зарегистрированных случаев, 3 уголовных правонарушений относятся к особо тяжким, - отметил Гани МЫНТАЙ. Анализ изучения уголовных дел за последние три года показал, что 70% насилия в отношении детей совершается в городской местности, и 30% приходится на сельские населенные пункты. - Основные причины педофилии - это ослабление института семьи, снижение морально-нравственного уровня общества, негативное влияние интернет-сайтов, пропагандирующих пропаганду и насилие, провоцирующее поведение потерпевших. Стоит отметить, что в каждом втором случае изнасилованию предшествовало употребление алкоголя, - пояснил старший помощник прокурора области. Также отмечается, что основное число изнасилований - около 80% совершается в вечернее и ночное время. Кроме того, прокуроры подсчитали, что 80% преступлений такого рода совершается с мая по сентябрь. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"