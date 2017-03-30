Всего в чемпионате приняли участие 550 каратистов из 13 областей. Как рассказала тренер спортсменов из ЗКО Солонго ИСХАН, спортсмены из ЗКО завоевали три медали. - Шайнур САДЫКОВ завоевал все привилегии чемпиона и стал победителм среди мужчин в весовой категории до 70 кг. Алихан КУБАЕВ и Даниил ОБУХОВ приехали домо с бронзовыми медалями, - отметила тренер по кекушинкай каратэ Солонго ИСХАН. Стоит отметить, большинство спортсменов на чемпионате были с огромным опытом, поэтому победа нашим каратистам далась нелегко.