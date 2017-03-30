Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 марта, во время прямого эфира с акимом ЗКО Алтаем КУЛЬГИНОВЫМ житель села Енбек поинтересовался у главы региона почему они - сельчане платят за воду большие деньги. Как выяснилось, стоимость одного кубометра воды в сельской местности составляет 650 тенге. Как сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ, есть ряд поселков в ЗКО, где люди платят за воду по завышенному тарифу. - В ЗКО есть поселки, в которых вода не субсидируется, поэтому такая высокая цена на воду. Нужно, чтобы государство включило их в перечень списка по субсидированию. Иначе мы ничего не сможем сделать, нам нужно законное основание, и тогда цена на воду будет гораздо ниже, - пояснил аким ЗКО.