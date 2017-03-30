Сегодня, 30 марта, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ в прямом эфире на телеканале "Казахстан-Орал" ответил на вопросы жителей региона. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось, больше всего людей интересовал вопрос ремонта дорог. Так, по словам акима почти половина автомобильных дорог ЗКО находятся в плохом состоянии. Однако данный вопрос постепенно решается. Так, только в нынешнем году в Уральске планируется отремонтировать дороги на 67 улицах на сумму 8 млрд тенге.   Также уральцев интересовал вопрос снижения тарифа за тепло. -Вопрос тарифов всегда сложный. Так как с "Жайыктеплоэнерго"есть определенные трудности. У предприятия имеется задолженность порядка полмиллиарда тенге перед "КазТрансГаз Аймак",- пояснил аким ЗКО. Алтай Кульгинов отметил, что год назад задолженность предприятия за газ составляла почти миллиард тенге. -Нужно комплексно решать такие проблемы, поэтому мы начали модернизировать ТЭЦ. Необходимо экономить на электроэнергии, - сказал аким ЗКО. Дана РАХМЕТОВА  