Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось, больше всего людей интересовал вопрос ремонта дорог. Так, по словам акима почти половина автомобильных дорог ЗКО находятся в плохом состоянии. Однако данный вопрос постепенно решается. Так, только в нынешнем году в Уральске планируется отремонтировать дороги на 67 улицах на сумму 8 млрд тенге. Также уральцев интересовал вопрос снижения тарифа за тепло. -Вопрос тарифов всегда сложный. Так как с "Жайыктеплоэнерго"есть определенные трудности. У предприятия имеется задолженность порядка полмиллиарда тенге перед "КазТрансГаз Аймак",- пояснил аким ЗКО. Алтай Кульгинов отметил, что год назад задолженность предприятия за газ составляла почти миллиард тенге. -Нужно комплексно решать такие проблемы, поэтому мы начали модернизировать ТЭЦ. Необходимо экономить на электроэнергии, - сказал аким ЗКО.