Иллюстративное фото из архива "МГ" 7 декабря в областном акимате прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. По информации главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, в области функционируют 10 ПЦР-лабораторий, суточная мощность которых составляет 4550 исследований. В среднем за сутки проводятся 2400 исследований. Выявляемость заболевания увеличилось в три раза. Всего по области с начала декабря лабораторно обследовано 1227 человек, за весь период с начала пандемии - 217 867 человек. На сегодняшний день область обеспечена 1058 тест-системами для ПЦР-диагностики, рассчитанными на 52 916 исследований. ⠀ На сегодняшний день Западно-Казахстанская область находится в "зеленой зоне", согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации. В своевременном выявлении очагов инфекции важную роль играют лаборатории, где проводятся тестирования методом ПЦР. Таких в области 10: 1. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ЗКО; 2. ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная больница»; 3. КДЛ «Олимп»; 4. ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница»; 5. ТОО «Медицинский центр»; 6. Филиал «Уральская противочумная станция» РГП на ПХВ «ННЦООИ»; 7. ТОО «СВА Интертич»; 8. ТОО «INVIVO»; 9. ЗКАТУ им. Жангир хана; 10. ТОО «A-Class Medical» (по договору). Для удобства жителей адреса и график работы лабораторий опубликованы на сайте stopcovid.kz. Стоимость ПЦР-тестирования начинается от 6 тысяч тенге.