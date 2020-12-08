Незаконную посылку обнаружили при помощи рентгена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мобильные телефоны в горячем блюде пытались пронести в СИЗО Атырау 8 декабря в следственном изоляторе в Атырау ДУИС по Атырауской области при проверке посылок с помощью рентгеновского аппарата были обнаружены четыре мобильных телефона, спрятанных в горячем блюде. Установлено, что незаконная посылка предназначалась подозреваемому, который находится в СИЗО по подозрению в незаконном хранении наркотиков и оружия. - Благодаря бдительности сотрудников учреждения, нарушение было вовремя выявлено, и незаконная посылка не дошла до адресата. 24-летний «курьер» в настоящее время задержан. Проводится проверка, - рассказал начальник отдела охраны и режима Асылбек Рахманов. Стоит отметить, что в настоящее время все посылки, ввозимые в следственный изолятор, проверяются рентгеновским аппаратом «Адани», что позволяет лучше выявлять незаконные предметы. Так, на прошлой неделе была пресечена попытка передать в СИЗО йогурт, внутри которого были обнаружены неизвестное вещество зеленого цвета и медицинские препараты. Обнаруженная незаконная посылка была отправлена на экспертизу. Фото предоставлено пресс-службой ДУИС Атырауской области