Как стало известно, международную премию "Волонтер года" получили 48 казахстанских волонтеров, из которых восемь - уральцы. Финалистов первого тура отобрали путем онлайн голосования. Победителей выбрало специальное жюри во втором туре конкурса. Стоит отметить, что в период пандемии с Уральске волонтеры работали в двадцати округах. Одни работали санитарами в инфекционных и провизорных госпиталях, другие помогали собрать и отгружать медоборудование и препараты, третьи помогали людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а еще волонтеры кормили санврачей и полицейских на круглосуточных блокпостах в период жесткого карантина.