Сейчас уже начата разработка проектно-сметной документации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19 дворов планируют благоустроить в 2021 году в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Жандоса Дуйсенгалиева, они планируют благоустроить в Уральске 19 дворов, в настоящее время для этого ведется разработка проектно-сметной документации. - С жителями домов, КСК и старшими по дому десяти дворов уже сделали согласование. Остальные эскизные проекты планируем доработать до конца этого года, - пояснил Жандос Дуйсенгалиев. - Планируем, что в начале следующего года проекты будут направлены на экспертизу, затем будем подавать заявку на выделение средств. К слову, в следующем году планируется благоустроить дворы по адресам:
  1. проспект Абая, 196/1
  2. ул. А Тайманова, 176, ул. Сейфуллина, ул. Ескалиева, 227
  3. ул. Кердери, 139, 141
  4. ул. Мухита, 77
  5. ул. Аманжолова, 175, 175/1
  6. ул. Сдыкова, 64
  7. ул. Х. Доспановой, 46; пр.Н.Назарбаева, 222
  8. ул. Жукова, 2, 4
  9. пр. Н. Назарбаева, 196/1; ул. Л.Толстого, 61
  10. пр. Н. Назарбаева, 244/1, 244/3
  11. пр. Н. Назарбаева, 244/2, 244/4
  12. ул. Ларина, 5, 6
  13. ул. Ружейникова, 7; ул. Гагарина, 113
  14. ул. Жамбыла, 75, 77
  15. 4 мкрн, 4,4А, 5
  16. 4 мкрн, 6, 7, 8, 9
  17. 4 мкрн, 3, 3/1
  18. ул.Ескалиева, 182; ул.Х. Доспановой, 69
  19. ул. Жунисова, 178, 180; пр. Абая, 49.
