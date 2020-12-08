проспект Абая, 196/1 ул. А Тайманова, 176, ул. Сейфуллина, ул. Ескалиева, 227 ул. Кердери, 139, 141 ул. Мухита, 77 ул. Аманжолова, 175, 175/1 ул. Сдыкова, 64 ул. Х. Доспановой, 46; пр.Н.Назарбаева, 222 ул. Жукова, 2, 4 пр. Н. Назарбаева, 196/1; ул. Л.Толстого, 61 пр. Н. Назарбаева, 244/1, 244/3 пр. Н. Назарбаева, 244/2, 244/4 ул. Ларина, 5, 6 ул. Ружейникова, 7; ул. Гагарина, 113 ул. Жамбыла, 75, 77 4 мкрн, 4,4А, 5 4 мкрн, 6, 7, 8, 9 4 мкрн, 3, 3/1 ул.Ескалиева, 182; ул.Х. Доспановой, 69 ул. Жунисова, 178, 180; пр. Абая, 49.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Жандоса Дуйсенгалиева, они планируют благоустроить в Уральске 19 дворов, в настоящее время для этого ведется разработка проектно-сметной документации. - С жителями домов, КСК и старшими по дому десяти дворов уже сделали согласование. Остальные эскизные проекты планируем доработать до конца этого года, - пояснил Жандос Дуйсенгалиев. - Планируем, что в начале следующего года проекты будут направлены на экспертизу, затем будем подавать заявку на выделение средств. К слову, в следующем году планируется благоустроить дворы по адресам: