Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 2 декабря в 20.30 в Уральске. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 32-летняя женщина нанесла ножевое ранение своему брату, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина после осмотра врача отпущен домой. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".