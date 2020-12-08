Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя отдела управления здравоохранения Атырауской области Нины Оспановой, в данный момент в ТШО открылся четвертый блок инфекционного стационара, из которых функционируют три. – Мы получили письмо от ТШО, в котором сообщалось об открытии четвертого блока инфекционного стационара. В настоящее время функционируют три блока. На прошлой неделе на месторождение было направлено восемь медицинских специалистов. Планируется отправить еще 15 медработников. Среди них один врач, семь медсестер и семь работников младшего звена. Сегодня в полевом инфекционном стационаре работают 23 медицинских специалиста, - рассказала Нина Оспанова. Стоит отметить, что за последние сутки в Атырауской области у 61 человека была диагностирована коронавирусная инфекция. В городе Атырау зарегистрировано 19 человек, заразившихся опасным вирусом. Подтвержден коронавирус и у 42 работников месторождения Тенгиз. По последним данным, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 11 пациентов. В настоящее время на дому получают лечение 164 человека. В областном инфекционном стационаре находится 38 пациентов, в районном инфекционном стационаре- пять, еще 174 человека получают лечение в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз.