Иллюстративное фото из архива "МГ" Девочка поступила 7 декабря в Областную многопрофильную больницу, так как она была ближе к ее дому. Ребенок проглотил говяжью косточку размером около 1 сантиметра, которая застряла в горле и не давала возможности полноценно дышать. - У нее была выраженная дыхательная недостаточность. Малышка была срочно госпитализирована в реанимационное отделение. Сразу собрались все врачи: лоры, эндоскописты, анестезиологи. Инородное тело удаляли в течение 2,5 часов, - сообщил заведующий хирургическим отделение №5, главный внештатный хирург ЗКО Самарбай Муканов. Также с его слов, шансы на жизнь у девочки были минимальные. Маленькая пациентка могла в любой момент задохнуться, при поступлении она практически не дышала. - Все сделали вовремя, установили трахеостому (инородное тело находилось на уровне голосовых связок, там оставалась небольшая щель куда поступал воздух. Поэтому лор-врачами ниже инородного тела была наложена трахеостомическая трубка, чтобы ребенок задышал - прим. автора). Ввели наркоз. В данный момент состояние стабильно тяжелое, трахеостому уже удалили, дышит самостоятельно, в сознании, разговаривает. Сейчас ее планируют транспортировать в детскую многопрофильную больницу для дальнейшего лечения, - пояснил Самарбай Муканов.