Тяжёлый «коронакризисный» 2020 год стал настоящей проверкой на прочность для экономики страны в целом и банковского сектора в частности. В целом со сложной ситуацией казахстанские БВУ справились. С начала года депозитная база в банках выросла на 2,96 трлн тг. до 20,94 трлн тг. Из них 2,36 трлн тг прироста пришлось на десятку крупнейших БВУ РК. Лидером роста в сложный период ожидаемо стал крупнейший и один из самых надёжных фининститутов страны — Halyk Bank (Народный Банк). C начала года банк нарастил объём вкладов на 633,6 млрд тг. до 7,1 трлн тг. Halyk Bank обеспечил сразу 21,4% от общей суммы увеличения депозитов БВУ РК и 26,9% — от прироста ТОП-10 банков — держателей вкладов. Только за октябрь банк прибавил в депозитный портфель ещё 21,2 млрд тг. В тройку лидеров по приросту среди крупнейших банков также входят Сбербанк (плюс 418,8 млрд тг. до 2,01 трлн тг.) и Kaspi Bank (плюс 403,3 млрд тг. до 2,03 трлн тг.).Корпоративные вклады БВУ РК увеличились с начала года на 1,8 трлн тг. до 10,46 трлн тг. розничные — на 1,16 трлн тг. до 10,47 трлн тг. По росту вкладов юридических лиц лидируют Halyk Bank (+310,6 млрд тг. до 3,57 трлн тг.), Сбербанк (+301,6 млрд тг. до 1,13 трлн тг.) и ForteBank (+253,7 млрд тг. до 929,9 млрд тг.). В сегменте вкладов физических лиц в тройке лидеров по росту среди крупнейших банков в секторе — Kaspi Bank (+357,8 млрд тг. до 1,88 трлн тг.), Halyk Bank (+323 млрд тг. до 3,49 трлн тг.) и Жилстройсбербанк (+121,1 млрд тг. до 947,4 млрд тг.). Заметим, ТОП-10 БВУ по корпоративным и розничным вкладам отличаются. Так, в обеих десятках присутствуют Halyk Bank, ForteBank, Jýsan Bank, АТФБанк, Банк ЦентрКредит, Евразийский Банк и Сбербанк. В топовую десятку по корпоративным вкладам также входят Altyn Bank, Альфа-Банк и Ситибанк Казахстан, по розничным — Kaspi Bank, Bank RBK и Жилстройсбербанк. Крупнейший на рынке Halyk Bank занимает ведущие позиции как по наращению корпоративных вкладов, так и по увеличению розничных депозитов. Это ожидаемо: банк предоставляет широкую линейку депозитов населению, а для бизнеса, включая МСБ, предлагает как срочные и условные вклады, так и одни из самых выгодных по рынку условий по ведению текущих счетов и зарплатных проектов.Устойчивый рост Halyk Bank подтверждается высокими рейтингами надёжности от ведущих мировых рейтинговых агентств: Fitch Ratings (BB+), Moody's Investors Service (Ba1), Standard and Poor's (BB). Кроме того, у банка выше, чем в среднем по сектору, показатели рентабельности активов (ROA — 2,6%, против 2,2% в среднем по БВУ РК за январь–октябрь текущего года) и капитала (ROE — 19,3%, против 17,8% в среднем по рынку).