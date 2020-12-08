К отправке в суд готовятся еще пять материалов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Шести кафе и ресторанам Уральска запретили работать за нарушение карантина Иллюстративное фото из архива "МГ" 7 декабря в областном акимате прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. По информации заместителя акима ЗКО Айдара Нуралиева, в департамент санитарно-эпидемиологического контроля были направлены два экстренных извещения касательно деятельности рестобара "ФСБ" и банкетного зала "Айзат". На сегодняшний день открыты внеплановые проверки. – Внеплановые проверки будут проводиться в течение 10 дней, если выявятся повторные нарушения, то будут предприниматься меры по закрытию данных нарушений. 7 декабря в суд были направлены материалы касательно банкетных залов "Айзат", "Альбина+", "Макпал", кафе "Гакку", "Марсель" и ресторана "Аделя" за нарушение санитарных норм. Суд рассмотрел эти материалы и принял решение приостановить деятельность этих объектов на три месяца. На этой неделе будут направлены еще пять материалов. Работа в этом направлении будет продолжаться, - заявил Айдар Нуралиев. По словам замакима области, работа мониторинговых групп продолжается по всей области, всего соблюдение санитарных норм проверяют 167 таких групп. Если с 9 по 22 ноября были выявлены 106 нарушений, то с 23 ноября по 6 декабря эта цифра снизилась до 54. –Рейды и проверки будут продолжаться. Приближаются декабрьские праздники, и работа мониторинговых групп будет совершенствоваться. Мы уже обсуждали этот вопрос, будет ужесточен контроль проведения мероприятий, связанных с празднованием нового года, корпоративов, - отметил Айдар Нуралиев.  