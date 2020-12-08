Новый владелец утверждает, что оборудование для искусственного льда неисправно, а облспорт заявил, что новый владелец не заинтересован в работе стадиона, также его установили с многочисленными нарушениями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С начала зимы в Уральске залили 10 катков. Среди мест массового катания на коньках не оказалось стадиона "Юность", отремонтированного в 2018 году. Причем власти с помпой объявили о том, что на стадионе установили уникальное дорогостоящее оборудование и искусственный лед. По проекту стадион мог функционировать при температуре не выше +10 градусов. Вот только покататься на искусственном льду удалось не всем. К началу декабря стадион по-прежнему закрыт.
Как рассказал заместитель управления спорта и физической культуры ЗКО Женис Нигметуллин, в начале этого года каток "Юность" был передан в доверительное управление.
- В обязанности управляющего входила организация массового катания для населения, а также проведение текущего ремонта. Однако полмесяца назад доверительный управляющий написал письмо о том, что он не справляется с этим объектом, для него это не выгодно, поэтому он хочет обратно сдать государству. Теперь после приема-передачи объекта должен быть расторгнуть договор. Управляющий сделал там кое-какие улучшения, должна быть создана комиссия, чтобы проверить, что было сделано и на какую сумму, - пояснил Женис Нигметуллин.
Он отметил, что одной стороной договора по управлению госимущества является управление финансов ЗКО.
- Они (управление финансов - прим. автора) создадут комиссию на днях, куда входит управление спорта и физической культуры ЗКО. Мы будем проверять и принимать объект. Этот объект до конца года должен в любом случае быть принят, в связи с этим задерживается организация массового катания. Пока объект находится у частного лица, которое выступает управляющим, он не хочет заниматься этим, звучит грубо, но это не в его интересах, - рассказал Женис Нигметуллин. - Естественно, государство это будет делать после того, как пройдет приемка. Вот такая ситуация.
Между тем Женис Нигметуллин заверил, что когда объект принимали, там был неисправный кабель, который не выдержал нагрузку, но на сегодня в рамках гарантийного обязательства подрядчик его заменил.
- Холодильное оборудование исправное и работает, - заверил он.
К слову, сейчас руководитель подрядной организации "Бірлік", которая выполняла работы на этом стадионе, Аманжол Конеев арестован
. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 143 миллионов тенге и неуплате налогов - 1,5 млрд тенге.
Стоит отметить, что стадион находится в доверительном управлении у предпринимательницы Сауле Якаевой. Ее супруг - известный адвокат Абзал Куспан - прокомментировал сложившуюся ситуацию.
- Технически принять этот объект было невозможно. До того как принимать его, я дважды писал письма, что погодные условия не позволяют этого сделать. Это было 29 мая 2020 года. Как его принимать? Наступила осень и меня уверяют, что там все нормально, все работает никаких проблем с чиллерами ( холодильная установка, которая используется для кондиционирования воздуха в помещении в границах промышленного масштаба - прим. автора) нет. Похолодало, и я снова пишу письмо, давайте будем проверять оборудование как положено. Пока они тянули, подрядчика Аманжола Конеева арестовали, - рассказал Абзал Куспан.
Также Абзал Куспан пояснил, что московская компания, которая является заводом изготовителем оборудования, выявила многочисленные нарушения и в таком виде его (оборудование) даже нельзя подключать. С момента установки там ни разу не меняли масло, ни разу не проводились подготовительные работы на зиму, на лето. Плюс ко всему там еще что-то перегорело. Один из трех чиллеров не работает, два еще даже не включали.
- Пусть пригласят СМИ и проверят, включат и посмотрим как он работает. Согласитесь, это очень просто. Или они хотят сказать, что когда мне сдавали все было в рабочем состоянии? Как будто я сломал? Обо всем я предупреждал в письменном виде. Все документы имеются, но никто не хочет брать на себя ответственность. Если это оборудование сломается, его стоимость свыше одного миллиарда. Сейчас москвичи предлагают за 30 миллионов тенге отремонтировать, у меня есть письменное заключение. Но нужно будет вскрывать его, возможно сумма увеличится, - пояснил Абзал Куспан. - Я спрашивал деньги, писал письмо на имя акима ЗКО Гали Искалиева, в управление финансов, заключение прикладывал. Теперь их голословное утверждение меня мало волнует.
Абзал Куспан говорит, что оборудование новое и, по идее, не должно ломаться.
- Я записывался на прием к акиму области Гали Искалиеву, он меня не принял, что мне остается делать? Я просил сдать объект как положено - комиссионно. Сам объект я принял, но вопрос в оборудовании. Договор был заключен на пять лет, те ремонтные работы, которые мы должны проводить в течение двух лет, я уже провел в этом году, пользуясь карантином: поменял отопление, поменял котел за один миллион тенге, поменял электрооборудование, полностью отремонтировал баню для хоккеистов. Свыше 17 миллионов тенге уже туда вложили. И теперь вкладывать 30 миллионов тенге в оборудование я не собираюсь, - заявил Абзал Куспан.
Также он дополнил, что подписывал акт приемки с оговоркой.
- На стадионе уже при мне был заменен кабель, но опять же неправильно. Я, к примеру, это не принял по акту, подрядчик грозился подать в суд. Я готов с кем угодно судиться, все выясниться, - заключил Абзал Куспан.
Напомним, стадион "Юность" начали реконструировать в 2015 году. На это компания КПО б.в. выделила 580
млн тенге. Балансовая стоимость стадиона составила 1 млрд 30 млн тенге
. 5 июля 2018 года состоялось торжественное открытие
стадиона, где директор подрядной организации "Бірлік" Аманжол Конеев отметил, что такому стадиону нет аналогов в Республике Казахстан.
- Объект был переходящим, все работы завершились в этом году. Комплекс уникальный и предназначен на два сезона. Зимой здесь будет заливаться каток, который может работать при температуре +10 градусов. Под полем установлено холодильное оборудование, которое и позволяет сохранить лед. Кроме того, на стадионе теперь имеется ледозаливочная техника, аналогов которой в Казахстане нет. Ее мы привезли из Италии. В летнее время на стадионе можно будет играть в футбол, здесь специальное искусственное покрытие, - сказал на открытии подрядчик.
Также на открытии присутствовал аким ЗКО Алтай Кульгинов, который сказал, что строительство стадиона обошлось почти в один миллиард тенге.
- Главной целью было обеспечить катком наших хоккеистов. Как вы знаете, у нас очень сильная команда по хоккею с мячом. Теперь мы сможем проводить различные турниры и чемпионаты на этом стадионе. Кроме того, здесь сделано искусственное покрытие, чтобы футболисты могли тренироваться, - рассказал Алтай Кульгинов.
23 апреля 2019 года прошли торги по передаче
объекта в доверительное управление.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА