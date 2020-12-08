Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в филиале АО "Жилстройсбербанк Казахстана", у очередников акимата есть возможность приобрести квартиры по программе "Шаңырақ" в 9-этажном жилом доме, расположенном по адресу: г. Уральск, Северо-Восточная часть, ул.Самал, д.92. Окончание строительства планируется к 30 декабря 2020 года. Стоимость 1 кв.м. жилья в данном жилом доме - 140 000 тенге в чистовой отделке. Всего к сдаче будет готово 180 квартир. Покупателей ждут 72 однокомнатных квартиры - до 40,16 кв.м; 72 двухкомнатных квартиры - до 60,08 кв.м; 36 трехкомнатных квартир – до 83,49 кв.м. Заявления на участие в программе принимаются с 8 по 27 декабря 2020 года. Подать документы можно на портале baspana. kz. Подробно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к заявителям, описанием объекта строительства, в том числе посмотреть фотографии фасадов здания и планировку жилья можно на портале baspana. kz или www.hcsbk.kz в разделе «Доступное жилье», или обратиться по бесплатному номеру телефона 300.