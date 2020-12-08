Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев, с 9 декабря в области разрешается деятельность крытых рынков и торговых домов в воскресные и праздничные дни. В эти дни разрешили ездить и общественному транспорту. – Также мы увеличили разрешенное время для передвижения граждан. Теперь жители области могут беспрепятственно передвигаться с 6.00 до 00.00. В ночное время ограничения остаются в силе, так как молодежь по ночам часто ходит по различным заведениям. Рестораны работают с 10.00 до 23.00, одновременно в помещении могут находиться не более 50 человек. Все пункты постановления были разобраны на заседании оперативного штаба, - отметил главный санитарный врач области. Кроме этого, Мухамгали Арыспаев подчеркнул, что в ресторанах, кафе и банкетных залах запрещается проводить массовые мероприятия, семейные праздники, в том числе и новогодние корпоративы и утренники. – Дома можно собираться до пяти человек, в этом никто не ограничивает. Но более пяти человек, 10, 20 это уже будет считаться как массовое мероприятие. Если сигнал поступит по линии МПС или мониторинговых групп, то их будут привлекать к ответственности. Штраф физическим лицам составляет около 83 тысяч тенге, если оплатит в течение недели, то 41 тысяча тенге. Сейчас наша область находится в "зеленой" зоне, но если окажемся в "желтой" или в "красной", то нам придется усилить ограничительные меры.