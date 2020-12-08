Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, у многодетной семьи из Уральска был похищен ноутбук. - Как выяснилось, под подозрение в краже попал старший 18-летний сын из этой семьи. Ноутбук был выдан семье от школы для дистанционного обучения, - сообщили в пресс-службе ведомства. К слову, по данному факту полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого по статье 188 УК РК "Кража".