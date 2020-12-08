- У нас есть устная договоренность, они могут в любой момент приходить сюда и забирать после стерилизации собак, потом искать им хозяев. Были случаи, когда к нам попадали большие собаки, такие как алабай, их вообще небезопасно выпускать в ареал. Мы просто стерилизуем, но не лишаем клыков. Таких «гостей» я стараюсь отправлять в общества защиты животных и благодаря им собаки под контролем. После стерилизации и кастрации кобелей мы передерживаем три дня, а сук - по семь дней. Заявок очень много, с содержанием тоже тяжело, стараемся выкручиваться за счет общественных объединений, - сказал Гадилбек Алибеков.

- Она искала свою собаку и без моего присутствия сняла на видео послеоперационных собак. Я приехал и первый вопрос, который я задал: «Что делал ваш домашний пес в общественном месте?» Вскоре приехали наши сотрудники и отдали ей ее собаку, однако у женщины остался осадок, и она решила выложить в сеть такой видеоролик, - рассказал Гадилбек Алибеков. – Хотя после хирургического вмешательства у собаки может идти кровь, а передвигаются они с трудом, потому что были под наркозом.

- До операции собак выдерживаем 6-12 часов на голодной диете, мы их не кормим. Специально для стерилизации и передержки я переоборудовал здание, оно отапливается. На данный момент у нас работают два хирурга, еще двое обучаются. Согласно тендеру, стерилизация стоит 11 тысяч тенге вместе с содержанием, кастрация – 5,5 тысячи тенге. Это, конечно, очень мало, но тем не менее приходится выкручиваться. Калькуляцию отдал в управление ветеринарии на увеличение суммы, надеемся на положительный ответ, - сказал он.

- Будем откровенны, те швы, которые сделали сотрудники ветеринарной станции, той технике нас обучали 30 лет назад. Сейчас изменился шовный материал, изменились методы асептики и антисептики, изменились техники наложения швов, а их учат так, как это делали до Великой Отечественной. Их учили только теоретически, то есть они не знают практически, как это сделать правильно, они сделали все по учебнику. Вот даже придраться не к чему, но эта техника морально устарела. Сейчас мы делаем уже не так, как учили в институте, а так как учат сейчас. Мы постоянно ездим на семинары и конференции за границу. Даже после получения высшего образования мы тратим на свое обучение огромные деньги. У них нет такой возможности, и мне их жалко в какой-то мере. Они не халтурщики, - говорит Ирина Рыскина. - Я недавно была в горветстанции и посмотрела, как они это делают, этот метод, к сожалению, не подходит для уличных собак вообще, потому что торчат нитки, они мешают собаке, она начинает вылизывать их. Слава богу, что собаки не выпускают себе кишки, потому что швы на брюшину выполняют рассасывающимся современным материалом. Их нельзя обвинить, они делают так, как их научили.

- Бродячих собак в населенных пунктах быть не должно, по умолчанию – просто не должно. Собака, которая попала в отлов, которая бесхозная, она либо должна вернуться к своему хозяину, и хозяин должен заплатить штраф за безответственное отношение к своему животному, либо во время содержания в отлове собака должна найти нового хозяина, либо через определенное, оговоренное законом время нужно будет эвтаназировать (усыплять). Других вариантов нет. Нельзя их выпускать на улицу. Они не становятся менее агрессивными, - сообщила Ирина Рыскина.

- Я видела этот ролик, он совершенно не корректный и не этичный. Нельзя такое выкладывать в сеть в общий доступ. После операции может развиться кровотечение просто спонтанно – это ДВС синдром (нарушается свертываемость крови). И кровить начинают все ткани - разрезанные, зашитые - они все равно кровят. Собака может умереть из-за капиллярного кровотечения. Такие случаи редко, но бывают, и у нас такой был, когда после проведенной правильно технически благополучной операции у собаки развился этот синдром, и она просто истекла кровью. Ни кровоостанавливающие не помогают, ни коагуляция не помогает – ничего. Кровь просто вытекает через капилляры. Живой организм нельзя просчитать на 100%, - высказала свое мнение Ирина Рыскина. - Возможно, там было такое кровотечение, поэтому были пятна на полу. Может кровить после лигирования культя, из влагалища могут стекать остатки крови, это тоже все будет на полу. Даже когда мы снимаем собаку с операционного стола, то подстилаем тряпку, потому что может выделяться незначительно кровь из швов, из влагалища. Кровь все пачкает, и это выглядит страшно. Даже если это не смертельное кровотечение, для обывателей это выглядит пугающе. То есть мы не знаем, что там было, а показано так, что чуть ли не на живую отрезали от собаки что-то и она истекла кровью, это некорректная подача и спекуляция на человеческих эмоциях.

- Кастрация - это удаление половых желез, у кобеля семенников, у суки яичников. Такое животное не проявляет полового поведения, так как нет источника гормонов. Стерилизация - это лишение возможности размножаться, то есть можно оставить половые железы, но лишить возможность плодиться. Это вообще ничего не меняет, у животного сохраняется половое поведение, в принципе, и у кастрированных животных уровень агрессии не падает, потому что у собак агрессия территориальная, даже кастрированный кобель будет охранять свою территорию. Даже стая кастрированных собак будет охранять свою помойку, к тому же некоторое количество половых гормонов выделяется не только половыми железами, но и надпочечниками или гипофизом. Даже кастраты коты и кобели весной в период, когда у фертильных животных гон, проявляют признаки полового возбуждения, не такое явное, но тем не менее, агрессия при этом тоже повышается, - заключила она.

Скриншот с видео из паблика в Instagram mamochki_uralska_vmeste_newС каждым днем в социальных сетях появляется все больше видеороликов, как озлобленные стаи бродячих собак бегают в поисках пищи во дворах многоэтажек. Местные жители просят принять меры, отловить их и больше не возвращать. - Я живу в центре города, и, знаете, в этом году собак стало больше. Такие огромные стаи, по 7-10 взрослых особей. Мы звонили в службу отлова, ребята приехали, отловили, но потом вернули обратно. Потому что спустя две недели, эти же собаки снова начали бегать у нас во дворе. Они лают, кусают друг друга, понятно же, что животные голодные. К примеру, я боюсь за своих детей, они школьники, и никто не дает гарантии, что собака не покусает ребенка, - возмущается жительница Уральска Алтынай.Фото предоставлено волонтёрамиКроме того, в социальных сетях появилось видео, где показывают собак, у которых разошлись швы после стерилизации. Как выяснилось, этих собак забрали из горветстанции. Журналистам «МГ» удалось поговорить с очевидцами, которые рассказали подробности инцидента. Руководитель общественного объединения «За жизнь» в Уральске Юлия Асиновскова рассказала, что после стерилизации из горветстанции к ним попали на передержку три суки и два кобеля. - В первый день, когда мы забирали собак, все было нормально, но в течение недели у сук разошлись швы. При этом полость и внутренние швы начали схватываться, то есть внутренности собаки наружу не вышли, - отметила Юлия. - Швы были наложены безобразно, и мы перешивали их повторно в частной клинике. Ведь при операциях надо применять специальные заживляющие и обеззараживающие спреи. К тому же у собак не было ни попон (фартук, который надевают в послеоперационный период - прим.автора), ни воротников (чтобы собака не доставала до швов и не разлизывала их - прим. автора). Это огромный минус. После операции в этом нужно ходить минимум 7-8 дней. Мы в частных клиниках кастрируем и стерилизуем своих питомцев, там у животных снаружи ниток не остается. С ее слов, в городе есть еще одно общественное объединение, туда из горветсстанции на передержку забрали 15 собак, у большинства также разошлись швы. Юлия Асиновскова приехала в горветсанцию, чтобы ей прояснили ситуацию, ведь она с 2012 года борется за жизнь брошенных собак и помогает им обрести новых хозяев. - Мне тоже не понравилась эта ситуация, и я поехала туда сама. Приехала без предупреждения, на тот момент начальника горветстанции не оказалось на месте, но мне показали территорию, где содержат животных. Там были сделаны клетки, разделенные по секциям. В каждой секции было по несколько собак, половина из них уже простерилизовали, и они отходили от наркоза, вторая половина ждали своего часа. На тот момент у них не было теплого помещения, сейчас все есть. К вечеру я созвонилась с руководителем горветсанции и, оговорюсь сразу, он - человек открытый для диалога. Если в течение девяти лет мы пытались наладить контакты с ветеринарной станции, то сейчас все открыто. Он сразу же попросил помощи в связи с тем, что у них нет территории, им очень сложно ухаживать за животными. Они попросили нас принимать часть животных в наш приют. Опять же приют у нас небольшой, и огромное количество собак я забрать не могу. В общей сложности у нас 57 животных. Из них 13 кошек. Условились так, что я принимаю количество животных, которые реально смогу содержать и ухаживать за ними, - пояснила руководитель ОО «За жизнь».Юлия считает, что проблему бродячих собак не решить с помощью одной стерилизации, нужно обязывать население чипировать своих питомцев и штрафовать тех, кто выкидывает их на улицу. Волонтер Олег Лесников ухаживает за бродячими животными вместе с Юлией Асиновсковой, он говорит, что стерилизованная и прооперированная собака также опасна, несмотря на то, что многие четвероногие адекватные. - Очень многое зависит от хозяев, порой нам привозят собак и говорят, что они агрессивные, а на деле очень ласковые псы, к ним нужен просто правильный подход. Начинать нужно не с уличных животных, а с дворовых. Это не закончится, пока люди не перестанут плодить животных во дворах и выкидывать их на улицу. Жалко животных, но нужно начинать с людей, - говорят защитники животных. - Могли бы сделать льготы от государства, чтобы стерилизация стоила, к примеру, не 15 тысяч тенге, а 5 тысяч тенге. Они рассказали о своем приюте и отметили, что все собаки, которые к ним попадают, не выпускаются на улицу, только передаются в руки новому хозяину. - Они у нас все чипированные и стерилизованные. В связи с пандемией у нас сейчас многие сдают собак, причем хороших и породистых, но, увы, никто не забирает. В день у нас уходит мешок корма - похрустеть собачкам, и 20 килограммов мясной обрезки, а еще крупы. В день мы тратим 15-17 тысяч тенге, чтобы прокормить своих питомцев. Мы очень благодарны уральцам, которые помогают нам с кормом, - говорит Юлия. К слову, Юлия не стала делиться адресом приюта и объяснила это тем, что есть недобросовестные люди, которые подкидывают беспомощных щенят и собак в приют. - Они даже не хотят принести нам щенка, берут и подкидывают. А тех, кто приносят, мы просим, чтобы стерилизовали питомца, но люди не готовы платить такие деньги за них, мы просим оставить еду собаке, пока та не найдет нового хозяина, людей, как правило, это тоже не устраивает. Людям не угодишь. Отстреливали собак - было плохо. Отлов был – тоже плохо, сейчас стерилизация - снова плохо, - отметили волонтеры. К слову, Юлия Асиновскова - кинолог по образованию, занимается профессиональными дрессировками и выставками. Дома с ней живет 11 питомцев. - Мы "пляшем" на голом энтузиазме. У меня огромное количество живых душ, за которых я несу ответственность, мне нужно их кормить и поить, - сказала она. Юля отмечает, что при правильном воспитании все собаки адекватные, но одни из самых игривых для детей считаются мопсы, немецкие боксеры, а также шустрые и веселые дворняги. - Самое дорогое для нас на сегодняшний день - получать фотоочеты, когда люди забирают собак из приюта, а потом присылают фото, как эти собачки подросли, - отметили Юлия и Олег. - Если вы не готовы взять животное, то не берите, а если готовы, то несите ответственность за животных до конца его дней и неважно, какие у вас возникли непредвиденные обстоятельства.Скриншот с видео из паблика в Instagram mamochki_uralska_vmeste_newПоговорили мы и с директором ГКП «Уральская городская ветеринарная станция» на ПХВ управления ветеринарии ЗКО Гадилбеком Алибековым. Он подробно рассказал о своей работе и о том инциденте, где у стерилизованных собак разошлись швы. - Отловом бродячих животных мы начали заниматься в конце сентября этого года. Директором меня назначили только в октябре. Как только я приступил к своим обязанностям, проблема с отловом стояла очень остро. Объясню почему: эта сфера была передана в конкурентную среду и, согласно тендеру по госзакупкам, выиграла компания «Карачаганак ПромСервис». Но у них что-то не получилось, и работа по отлову и стерилизации встала. Потом тендер выиграли мы. Согласно закону о госзакупках, мы являемся подрядчиком, заказчиком является управление ветеринарии ЗКО. Они передали нам работу на 8 миллионов тенге. Туда входит отлов, стерилизация, кастрация, содержание. Между тем согласно закону о госзакупках в субподряд мы можем отдать не более 49% (то есть не более половины от общей работы) или не более 500 МРП (1,3 миллиона тенге). Если больше, то нужно объявлять ценовое предложение, а вдруг так получится, как с «Карачаганак ПромСервис», и работа может снова остановиться, - пояснил Гадилбек Алибеков.Гадилбек Алибеков Он также рассказал о том, что у них возникли проблемы после первой стерилизации, примерно у 20 собак разошлись швы. - Наши хирурги провели операции именно так, как их научили, то есть при стерилизации внутренние швы они наложили непрерывно, а наружный покров узелковатым методом. У нас пошли проблемы, я этого не отрицаю. Думали, одевать на животных фартуки, но это не изменило бы ситуации. Потом мы встретились с главным ветврачом частной клиники в Уральске Zoo Vet Ириной Рыскиной, и она нас научила шить по-другому. У нее абсолютно другой метод и там накладывают внутренний шов прерывисто, а подкожную клетчатку и кожный покров непрерывным швом, и нитки наружу не выходят. Мы приобрели все медикаменты, нитки у нас саморассасывающиеся. Кроме того, надрез - не более 5 сантиметров. Кровотечений у животных нет. Согласно тому методу, которому научила Рыскина, достаточно выдержать собаку одни сутки, и она придет в нормальное физиологическое состояние. Но мы обязательно передерживаем 3-4 дня и перед выпуском в ареал производим осмотр, если есть отеки, то оставляем, - рассказал директор горвестанции.Гадилбек Алибеков также заявил, что к ним поступает очень много обращений и заявлений, чтобы отловленных собак не возвращали обратно. - Есть породистые большие бродячие собаки. Они голодные и естественно агрессивные. Это небезопасно для людей. Однако по законодательству и согласно правилам отлова животных мы имеем право на месте уничтожать животных при признаках бешенства и агрессии. В основном мы отлавливаем сачками, стерилизуем и возвращаем в ареал обитания, - пояснил он. Также директор отметил, что он наладил контакты с общественными объединениями «За жизнь» и «Хатико».К слову, в горветсанцию в день поступает от трех до пятнадцати заявок на отлов.Также директор рассказал о ситуации с видеороликом, который попал в социальную сеть, где в здании горвестанции сняли окровавленных собак, которые еле передвигаются, а на полу остаются мазки крови. Пользователи социальных сетей отреагировали однозначно и сделали выводы, что в горветстанции работают живодеры и убийцы. Гадилбек Алибеков рассказал, что этот видеоролик сняла жительница Уральска, которая искала свою дворовую собаку, отловленную их сотрудниками возле Салтанат Сарайы.Стерилизованная собака в горветстанции Тем не менее, директор пригласил журналистов в помещение, где было снято видео день назад и показал всех героев видеоролика, которые уже полностью восстановились после операции. На этот раз швы не кровоточили, в помещении было тепло.Отапливаемое помещение для содержания собак после стерилизации в горветстанции По мнению Гадилбека Алибекова, стерилизация - это гуманный метод, а лучше всего, наверное, выдерживать в питомнике собак определенный срок и усыплять вне зависимости от возраста и породы. Потому что они несут опасность для общества, какая бы собака не была, когда она голодная - может покусать человека.Ирина РыскинаКорреспонденты "МГ" поговорили с главным ветврачом частной ветеринарной клиники в Уральске ZooVetCenter Ириной Рыскиной. Она высказала свое мнение о работе горветстанции и об ужасном видеоролике, попавшем в сеть.Ирина Рыскина показала хирургам из горветстанции другой метод стерилизации, по которому они сейчас работают. По ее словам, это дороже, но надежнее, так как швы косметические и внутрикожные, собаке они не мешают, она их не лижет.Ирина Рыскина считает, что категорически неверно выпускать бродячих животных после отлова и стерилизации в места отлова, так быть не должно. - Стерилизация только лишает животное возможности размножаться, но она не лишает его зубов, стерилизованные собаки точно также сбиваются в стаи и представляют опасность для людей. Они могут переносить бешенство, животные лишь не могут размножаться. Поскольку в горветстанции делали эту операцию по описанной в учебнике методике стерилизации, а не кастрации, при этом они не удаляли яичники и, соответственно, у стерилизованной суки будет течка, она будет собирать вокруг себя кобелей, а в собачьих "свадьбах" кобели крайне агрессивны, - говорит Ирина Рыскина. Главный ветврач ZooVetCenter рассказала, что показала городским ветеринарам другую технику операции, при которой совершенно не сложно убрать матку вместе с яичниками через другой оперативный доступ. Только тогда сука не будет интересовать кобелей. Но собаки - стайные животные. Они все равно будут сбиваться в стаи, не важно стерилизовали или кастрировали их. Они будут охранять свою территорию и от двуногих и от четвероногих, это естественное поведение псовых.Также женщина рассказала о своих впечатлениях после встречи с сотрудниками горветсанции. - У меня самые положительные впечатления от посещения горветстанции, они хотели научиться, им было интересно, почему мы используем другой доступ, почему мы шьем по-другому, – сказала она.Что касается видеоролика в социальной сети, Ирина Рыскина пояснила, что любая хирургия предполагает возможность осложнений, кровотечения и даже летальные исходы. Никуда не деться от этого. Редко, но и такое бывает.К слову, Ирина Рыскина закончила институт в 1988 году, сейчас это Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. - Горвестанция выиграла тендер потому, что они предложили самую низкую цену, и за эти деньги они могут приобрести самые дешевые расходники, у них малозатратная техника. Они пошли по линии наименьшего сопротивления в плане цены и себестоимости. Мы такой метод никогда не предложим, поэтому даже не стали участвовать в тендере, наша работа стоит больше. Стерилизовать суку с нашей техникой, дорогими нитками и с хорошим наркозом, ну самое меньшее - это 15 тысяч тенге. И я не стану делать дешевле, нас никто не дотирует. Если они будут использовать старую технику, то попоны нужны, чтобы защитить швы, а мы не надеваем, мы оперируем, через час отдаем животное. Кошек разрешаем выпускать на улицу на следующие сутки, собак - через двое суток, - рассказала Ирина Рыскина. Ирина Рыскина отметила, что она обращалась к главе области по поводу борьбы с бродячими собаками методом «отлов- стерилизация-вакцинация-выпуск», называла все минусы данного метода. - Я говорила акиму области Гали Искалиеву, что нерационально вкладывать деньги в стерилизацию бродячих собак, имеет смысл стерилизовать только тех, кому во время передержки найдут хозяина. И вообще, чтобы ограничить приток новых бродяжек на улицы, нужно прежде всего ввести поголовную идентификацию домашних собак. Взять участкового, представителя горветсанции, пройтись по дворам, и всех имеющихся собак чипировать и внести номер чипа в базу данных, и владелец должен будет нести ответственность за свою собаку, он должен ее привить от бешенства и следить, чтобы собака не моталась по улице. Отловили собаку, проверили чип, и если хозяин у собаки есть, то он пополнит бюджет штрафом за безответственное отношение, в другой раз он подумает - отпускать или нет. А если щенки появились и попали на улицу, он тоже должен нести за это ответственность. Самые агрессивные собаки в стае, по одному они могут быть добрые и милые. У стай уровень агрессии выше. Это нормальное поведение псовых. Ирина Рыскина считает, что кастрация также не снижает уровень агрессии.