Сотрудники центра отмечают, что здесь приютят и обогреют всех желающих. Также бездомным помогают в восстановлении документов и поиске работы. Как сообщил директор центра ресоциализации для лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации Курмангалий БАЙГАРЖАНОВ, за год через центр прошли 160 человек, 26 из них - женщины. Сам центр рассчитан на 60 человек. Еще 40 человек могут ночевать в специальном отделении. Оно работает с 18 часов вечера до 9 утра. Бездомные здесь имеют возможность помыться и выспаться в тепле. - В 2017 году мы сделали удостоверения личности для 52 человек. Двоим оформили инвалидность и для 11 человек оформили пенсию. В центре появился новый жилой модуль, в котором могут разместиться 16 человек. За 12 месяцев через отделение временного нахождения прошло 280 человек, - отметил Курмангалий БАЙГАРЖАНОВ. У каждого бездомного своя история. Но в чем-то они похожи. Люди из-за жизненных проблем остались без жилья. - Я 10 лет жил на даче. В 2014 году она сгорела. Жил у друга, потом попал в больницу с переломом бедра. Там пролежал год. Сейчас хочу попасть в дом инвалидов, - говорит 66-летний Виктор ПОПЕНКО. Некоторые постояльцы в центр пришли добровольно. -Пришел потому, что потерял свои документы. Теперь живу здесь, - отметил 62-летний Сергей АГАРКОВ. За год через центр прошли 58 человек, имеющие судимость и 14 состоящих на учете в службе пробации. -Я попал в центр после освобождения из РУ-170/3. Здесь мне помогли с документами и устройством на работу. В понедельник буду работать грузчиком в АО «Нуржанар, - сообщил Каиржан КУТУМБАЕВ. Стоит отметить, что сейчас на учете в органах внутренних дел г. Уральск состоят порядка 300 бездомных.