Откровенное платье Дженнифер Лопес вдохновило разработчиков Google

Речь идёт о наряде, в котором певица появилась на премии Grammy Awards в 2000 году. Всемирно известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес, пришедшая в откровенном платье от Версаче на вручение премии Grammy Awards в 2000 году, вдохновила разработчиков компании Google на создание функции поиска по картинке. Соответствующее признание сделал глава компании Эрик Шмидт. По его словам, запросы пользователей 15 лет назад привели к созданию новой функции поиска: платье исполнительницы было настолько сексуальным и вызывающим, что каждый пользователь Сети хотел его увидеть. В результате Googl