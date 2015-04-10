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Шоу-бизнес

Откровенное платье Дженнифер Лопес вдохновило разработчиков Google

Речь идёт о наряде, в котором певица появилась на премии Grammy Awards в 2000 году. Всемирно известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес, пришедшая в откровенном платье от Версаче на вручение премии Grammy Awards в 2000 году, вдохновила разработчиков компании Google на создание функции поиска по картинке. Соответствующее признание сделал глава компании Эрик Шмидт. По его словам, запросы пользователей 15 лет назад привели к созданию новой функции поиска: платье исполнительницы было настолько сексуальным и вызывающим, что каждый пользователь Сети хотел его увидеть. В результате Googl
gorod
Откровенное платье Дженнифер Лопес вдохновило разработчиков Google
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588c8c74_1
Речь идёт о наряде, в котором певица появилась на премии Grammy Awards в 2000 году. Всемирно известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес, пришедшая в откровенном платье от Версаче на вручение премии Grammy Awards в 2000 году, вдохновила разработчиков компании Google на создание функции поиска по картинке. Соответствующее признание сделал глава компании Эрик Шмидт. По его словам, запросы пользователей 15 лет назад привели к созданию новой функции поиска: платье исполнительницы было настолько сексуальным и вызывающим, что каждый пользователь Сети хотел его увидеть. В результате Google смог уловить тренд и сделать на этом имя.
Фото www.grammy.com
Фото www.grammy.com
 Фото www.grammy.com "Люди хотели больше, чем просто текст. Это впервые стало очевидно после того, как Дженнифер Лопес пришла на Grammy Awards в 2000 году почти голой. Нас вдохновил такой подход пользователей к поиску. Поэтому мы сейчас являемся именно тем, кем являемся", – цитируют главу Google "Дни.ру" со ссылкой на зарубежные источники. В течение суток после музыкальной церемонии интернет-пользователи вводили запрос о платье Дженифер Лопес более 640 тысяч раз, что стало рекордом того времени. "Платье в стиле джунглей, в котором блистала Дженнифер Лопес на вручении Grammy в 2000 году, стало своеобразным подвигом швейного мастерства – невесомая вещица, сделанная всего из нескольких кусочков ткани с принтом. Она выглядела невероятно, просто невероятно сексуально, и ее появление вызвало просто сумасшедшую реакцию", – рассказала про платье певицы Донателла Версаче. Источник: topnews.ru

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