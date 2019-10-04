Ремонтные работы по укладке газона футбольного поля на стадионе затянулись из-за дождей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам генерального директора ФК "Акжайык" Азамата Шайхы, ремонтные работы затянулись в связи с погодными условиями. - Дело в том, что песок, который засыпают на газон, промок под дождями и теперь строителям приходится его сушить в ручную, иначе по другому никак. Насыпь должна плотно сесть. Потом сверху ее покроют резиновой крошкой, кстати она уже полностью подготовлена для этого, - пояснил Азамат Шайхы. После чего генеральный директор ФК "Акжайык" добавил, что работы по сушке песка займут еще 1,5-2 недели. - Эта строительная компания очень ответственная, они делали хорошие газоны по республике, в том числе и в Нур-Султане. У них имеются все лицензии. Думаю, они и у нас сделают отличное футбольное поле, - отметил Азамат Шайхы. Напомним, в июле стадион "Акжайык" был закрыт на ремонт футбольного поля. В апреле стадион «Акжайык» был передан в доверительное управление компании ТОО «BANEM». Она же является спонсором футбольного клуба. Был подписан договор, одним из условий которого стала замена искусственного газона. На нем еще в 2018 году запретили проводить матчи чемпионата Казахстана по футболу. Подрядчик - ТОО «Астана Спорт Строй и К». Проект оценивается в сумму 160 млн тенге. По словам генерального директора ФК "Акжайык" Азамата Шайхы, открытие стадиона было запланировано на конец сентября. В связи с работами по реконструкции футбольного поля воспитанники футбольного центра проводят тренировки на стадионе "Юность". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА