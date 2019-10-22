Отмена адресной справки: что нужно знать казахстанцам

В Казахстане с 1 ноября больше не будут выдавать адресные справки. От данного документа было принято решение отказаться, поскольку это "пережиток бюрократизма", передает NUR.KZ. Иллюстративное фото из архива "МГ" Именно так считает управляющий директор "Правительства для граждан" Мурат Жуманбай. Многие жители страны не понимают, как же теперь предоставлять адресную справку при устройстве на работу? Как сдавать документы на визу? Как доказывать свою прописку в школе и т.д.? На эти вопросы Жуманбай ответил на своей странице в Facebook, пояснив, как казахстанцам обойтись без этой справки По слова