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Социум

Отмена адресной справки: что нужно знать казахстанцам

В Казахстане с 1 ноября больше не будут выдавать адресные справки. От данного документа было принято решение отказаться, поскольку это "пережиток бюрократизма", передает NUR.KZ. Иллюстративное фото из архива "МГ" Именно так считает управляющий директор "Правительства для граждан" Мурат Жуманбай. Многие жители страны не понимают, как же теперь предоставлять адресную справку при устройстве на работу? Как сдавать документы на визу? Как доказывать свою прописку в школе и т.д.? На эти вопросы Жуманбай ответил на своей странице в Facebook, пояснив, как казахстанцам обойтись без этой справки По слова
gorod
Отмена адресной справки: что нужно знать казахстанцам
В Казахстане с 1 ноября больше не будут выдавать адресные справки. От данного документа было принято решение отказаться, поскольку это "пережиток бюрократизма", передает NUR.KZ.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Именно так считает управляющий директор "Правительства для граждан" Мурат Жуманбай. Многие жители страны не понимают, как же теперь предоставлять адресную справку при устройстве на работу? Как сдавать документы на визу? Как доказывать свою прописку в школе и т.д.? На эти вопросы Жуманбай ответил на своей странице в Facebook, пояснив, как казахстанцам обойтись без этой справки По словам специалиста, все госорганы должны были подготовиться к отмене данного документа и "урегулировать нюансы". - Отменяется адресная справка, но требование по регистрации по месту жительства остается. Проверить место своей прописки казахстанцы смогут в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz. Госорганы и госорганизации могут получить необходимые сведения в автоматическом режиме из базы данных МВД. Другие организации, в том числе частные компании, не имеющие доступа к базе данных МВД, смогут воспользоваться новым сервисом по получению сведений о месте регистрации гражданина, - сказано в посте. Помимо этого, по словам специалиста, заинтересованная сторона будет отправлять запрос, чтобы получить необходимую информацию, а гражданин, о котором наводят справки, должен одобрить этот запрос через СМС. Сами граждане сведения об адресе регистрации могут проверять у себя в личном кабинете на портале «электронного правительства». Собственники жилья также могут проверить через портал или мобильное приложение «электронного правительства» сведения о лицах, зарегистрированных у них по адресу. Отмена выдачи адресных справок сократит излишний бумажный документооборот и необходимость гражданам обращаться в ЦОНы за справками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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