Отменить НДС для QR-платежей предложили в Казахстане

Финансовые регуляторы предложили распространить налоговую льготу, которая сейчас действует для банковских карт, и на обслуживание других безналичных расчетов для создания равных условий на рынке.

В Казахстане рассматривают возможность освободить от налога на добавленную стоимость все финансовые операции, проведенные с помощью QR-оплаты, сообщает Министерство национальной экономики РК.

Вопрос развития современных безналичных платежей обсудили на профильном совещании в ведомстве. Участники встречи затронули такие популярные инструменты, как QR-платежи, переводы по номеру телефона, электронные деньги и цифровой тенге. Финансовые регуляторы предложили распространить налоговую льготу, которая сейчас действует для банковских карт, и на обслуживание других безналичных расчетов для создания равных условий на рынке.

- Ранее освобождение от НДС было установлено как отдельная мера для наиболее распространенного на тот момент платежного инструмента. При этом с развитием новых способов оплаты, включая QR-платежи, мобильные переводы и цифровой тенге, платежный рынок существенно изменился. В связи с этим автоматическое расширение налоговой льготы на новые инструменты ранее не рассматривалось, поскольку требовало оценки экономического эффекта и четкого определения перечня операций, на которые она должна распространяться, - пояснили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что обновление платежного законодательства в 2026 году расширило понятие операций с платежными карточками, что требует дополнительного уточнения налогового регулирования.

Министр Серик Жумангарин назвал развитие современных платежных инструментов и цифрового тенге позитивным трендом. При этом он подчеркнул, что перед принятием окончательного решения необходимо тщательно просчитать экономический эффект нововведения. Вопрос будет дополнительно проработан.