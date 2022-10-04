В первую очередь, к 15 октября, тепло дадут в социальные объекты: школы, детские сады и больницы, затем в жилые дома, а уже после - административные здания. В «Алматинских тепловых сетях» заявили, что подготовили всё городское хозяйство ТС к предстоящему отопительному сезону. Начало отопительного сезона приходится при нормативных +8 градусах в течение пяти суток. Согласно прогнозу погоды, температура ниже 15 градусов днём и шести ночью ожидается после 15 октября.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.