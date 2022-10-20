Весь город, включая дома, не имеющие паспорта готовности к отопительному сезону, перешёл на зимний режим. В Уральске завершился отопительный сезон Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камешов.
- Сейчас мы просматриваем социальные сети и видим жалобы уральцев, у которых нет отопления в домах. Они звонят нам, хотя должны связаться со старшими домов, с КСК. Мы подключили даже все дома, не имеющие паспорта готовности, потому что понимаем - у всех дети, всем необходимо тепло, - сказал Камешов.
Представитель коммунального предприятия советует людям, в чьи дома не дошло отопление, спустить воздух в трубах на верхних этажах, если проблема имеет точечный характер. Напомним, жилые дома начали подключать к теплу 17 октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  