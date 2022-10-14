Точная дата подключения будет известна в понедельник, передаёт портал «Мой ГОРОД». В Уральске отопление включат раньше срока Иллюстративное фото из архива "МГ" Подключение детcких садов и больниц идёт полным ходом, а жилые дома начнут подключать со следующей недели. Учитывается не только готовность объектов к старту отопительного сезона, но и погодные условия. Напомним, что по словам заместителя генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, тепло подают в дома при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение трёх дней подряд, и чрезмерное затягивание сроков не выгодно коммунальному предприятию. В прошлом году отопление во все дома дали шестого октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Мирослава ШОНАЛОВА