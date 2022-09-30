Я люблю свою работу. Все 15 лет, которые я ей посвятила. Каждый случай на ней погружает в метавселенную, где ты не ищейка, а лисица, забравшаяся в курятник. И я знаю, что происходило в этих комнатах, даже спустя время, по оставленным на окурке следам и растекшейся по полу луже крови. Я думаю как ты. И я могу быть тобой. Я могла бы написать книгу о том, что никто не уходит бесследно. Что каждую секунду человек рассыпается, растекается, и к счастью, не может летать. Каждый человек на земле оставляет следы.… И я, надеюсь, тоже. Смотрю на Болатбека. Вот уж кто действительно защищал и служил, видел слёзы, и кровь, и ужасы. Он матерый. Он здесь уже целую вечность. Его присутствие действует как успокоительное. Красивое лицо почти никогда ничего не выражает. Но мне кажется, при виде трупов детей даже его передергивает - к этому нельзя привыкнуть. Он тоже оставит свой след. Сегодняшнее утро выдалось без трупов. Придётся обойтись чашкой кофе и выехать на кражу. Дорога до места назначения займёт минут двадцать, не больше. Загружаю в машину рабочий чемодан, чёрт бы его побрал. С годами он не становится легче, и моей грыже от этого тоже. Почему-то вспомнилась добрая улыбка сына, заваренная им сегодня вместо кофе бурда, и я отогнала эти мысли. Эта территория свята, пока я фиксирую на фотоаппарате следы, оставленные грешными или заблудшими душами. Я не думаю на работе о мягких пледах, сытых ужинах и походах в зоопарк. Хотя… мир мало отличается от зоопарка. Ну, вот мы и на месте. Перекошенный на бок старый камышитовый дом, смотрящий на улицу мутными окнами глаз. Другие дома мало чем отличаются и похожи на заброшенные птицами скворечники. Неблагополучный район, где влезть в окно мог не аферист, и не мошенник. Героями-домушниками в таких районах легко становятся друзья детства, братья, сватья. Здесь пахнет жертвами неудачно сложившихся обстоятельств, пассивными, сомневающимися, не сумевшими найти выход из сложившихся обстоятельств, как бы они не старались. Но это уже не моё дело.Я вынула из багажника чемодан. Махнула рукой стоящему у дома следователю. Виниловые перчатки щёлкнули по запястью, снимаю с объектива защитную крышку. Моё дело фиксировать и огородить место происшествия, сохранив его, так сказать, в первозданном виде. Сколько сцен преступления заснял этот фотоаппарат? Сколько трупов, искалеченных или неподвижно застывших в нелепой позе... Старенькому Canon выпадала честь запечатлеть этих людей в последний раз. Однажды меня попросили стать фотографом на свадьбе родственников, но я сильно раздражаюсь, когда люди шевелятся и меняют позы. Шутка (смеётся). Извлекаю из чемодана сигнальную ленту. Вот теперь это только моя территория. Двор встречает распахнутой настежь калиткой. На земле сохранились отчётливые следы шин и подошв обуви.Если учесть, что здесь живёт одинокая старушка: «а ты не прятался, парень!» И судя по следам, парень был не маленький. Мне бы нужно сначала залить гипсовым раствором след от ботинка, но внимание привлекает катящийся по земле окурок сигареты. Если бабушка курит, то она мой кумир. Я тоже курильщик со стажем, но десять лет назад пришлось завязать с этим делом из-за болей в груди. Припомнились слова из песенки: «моя бабушка курит трубку…».. Но как только окурок полетел в пакет, сомнений в том, что бабушка курит, стало больше. Надпись на нём гласила Bond Lite. Вряд ли 80-летняя женщина таким образом решает проблему никотиновой зависимости. Но это уже решит экспертиза. Я просто иду по следу.След у парня действительно не маленький. Прикладываю линейку. Разгулявшийся ветер поднял облако пыли и гипса в лицо. Это как обычно. Это у ветра такая забава, а мне приходится обтирать лицо рукавом, и продолжать замешивать раствор. А пока он подсыхает я продолжаю осмотр. Дверной замок взломан. Поработала «Фомка» (там в криминальном мире называют гвоздодёр - прим. автора). Этот кто-то не мучился и пяти минут, дверная коробка отошла быстрее, чем он успел применить силу. Многие наивно полагают, что воры выбирают только квартиры состоятельных граждан. На деле это совершенно не так. Жильё пенсионеров и обычных «работяг» грабят куда чаще, чем двухуровневые пентхаусы. …Потому что лисы знают, где бабушки хранят своих кур.В нос ударил запах старого сундука и одинокой жизни. Жаль, что кто-то ещё покушается на такое добро. Но я давно перестала судить преступников, по мне, так их вовсе не существует. Есть только жертвы. Расскажи такому человеку, что в Анголе туристу не дают прохода, и всё время зазывают в гости, в Чехии можно потерять паспорт в надежде остаться там на постоянное жительство, что мир огромен и изобилен, он не поймет. И не потому, что ни разу нигде не был, а потому, что даже не хотел. Стою, осматриваюсь. В комнатах недостаточно освещения, несмотря на утро, сентябрьское солнце скрывалось за тучами. Навожу объектив. Запечатлеваю. Захожу в дом. Он небольшой, из сеней видна кухня. По сведениям пострадавшей, там наш парнишка устроил сабантуй из бабушкиных запасов. Цветной коврик давно не мели. Достаю из чемодана жёлтые очки и большой квадратный фонарь, длина световой волны которого позволит разглядеть следы. Следы уже знакомые: «Разуваться надо, когда входишь в дом!». Прохожу к столу: пустая бутылка, кабачковая икра, рюмка. Оставленный открытым хлеб. Ломти хлеба отрывал руками. Или зубами. Икрой всё еще пахнет, в желудке предательски заурчало, кофе такая себе замена завтраку. Из бутылки несёт ядрёным самогоном. С неё и начнем. Достаю традиционный набор «художника»: кисти, порошки. Будем рисовать. «Раз, два, три, четыре, пять, Будем пальчики считать: Первый мы зовём — большой, Указательный — второй, Средний палец — длинный самый, А четвёртый…» Забыла, что там дальше. Берем бутылку за горлышко и «рисуем». На бутылочке чётко вырисовываются пальчики: «Совсем не маленький мальчик! Машину имеет, о лёгких своих переживает. Бабушек обижает». «Срисовываю» следы с рюмки, подхожу к холодильнику. Тут их много. Следы пальцев, локтей, предплечий, даже лба.Человек всегда в процессе физического распада и регенерации. Моя задача выявить этот след. Частички порошка быстро проявляют папиллярный узор, этакий индивидуальный чип, который невозможно стереть с пальца. Отпечаток переношу на дактилоскопическую плёнку. С плёнки переношу на бумагу. Теперь можно не бояться, что след повредится. По одному твоему пальчику я могу определить пол, рост и даже возраст. После нескольких часов кропотливой работы набран чемодан улик, которые отправятся в криминалистическую лабораторию. Омар Хайям, как и многие другие до него и после него, были уверены: «Мы уйдём без следа - ни имён, ни примет. Этот мир простоит ещё тысячи лет. Нас и раньше тут не было - после не будет». Это не правда, Омар! Кто-то из нас оставит след, а кто-то наследит так, что мама не горюй.В дом входит следователь, присаживается на стул. Иногда мне кажется, что мы войско, прибывшее на поле битвы и заранее потерпевшее поражение. Но это в том случае, когда сделать уже ничего нельзя. Сейчас другой случай. Не пострадало ничего кроме покоя пожилой женщины и входной двери. Ну, ещё денежная сумма в размере двух пенсий. Когда протокол следователя был заполнен, а камера послушно вобрала в себя изображения, из которых нужно будет собрать фотоотчет, я захлопнула чемодан. Возвращаемся на базу. С автомагнитолы доносится голос паренька: «Мне больше не жаль Себя, тебя Сгорела душа Потух пожар»Я бы любила свою работу. Все 15 лет, которые я могла бы ей посвятить. И каждый случай на ней, который бы мог погрузить в метавселенную, где ты не ищейка, а лисица, забравшаяся в курятник. Я бы могла знать, что происходит в тех комнатах даже спустя время, по оставленным на окурке следам и растекшейся по полу луже крови. И думать, как преступник, и знать, что каждый человек на земле оставляет следы. … Но я выбрала другую профессию. Выражаю свою благодарность заместителю начальника ОКУ майору полиции Казбеку Мухамедьярову и криминалисту ОКУ ДП капитану полиции Болатбеку Сарсекенову за выделенное для журналиста время и увлекательную возможность погрузиться в специфику непростой профессии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.