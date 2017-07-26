Обращаться по тел.: 51-24-44; 51-55-99; сот. : 8-771-014-99-75, 8-771-014-99-76; дежурная часть: 50-08-40, 51-07-21, 51-50-15.

Не секрет, что существует ряд профессий, которые сопряжены с долей риска не только для здоровья, но и для жизни. Порою человек, подвергшийся нападению, не имеет возможности обратиться за помощью к окружающим. А на вызов полиции зачастую просто не хватит времени, либо драгоценные минуты уйдут для объяснения причины вызова полицейских. Как правило, цена этих минут – жизнь человека. Есть повод задуматься, как и каким образом обеспечить собственную безопасность и сохранность жизни своих близких, коллег и подчиненных. – Наша компания не стоит на месте, а живет в ногу со временем, усовершенствуя свою работу и внедряя в процесс рабочей деятельности новые технологии, заботясь, прежде всего, о жизни клиентов и сохранности их материальных ценностей. Мы проводим постоянный мониторинг средств массовой информации на предмет выявления факторов риска и впоследствии анализируем и прогнозируем свою работу, то есть создаем новые методы по охране вверенных нам объектов и жизнедеятельности людей, – рассказывает. – Проводя последний мониторинг, мы пришли к выводу, что ряд профессий по роду своей деятельности сопряжены с определенным риском для жизни и здоровья. Это в первую очередь водители такси и автобусов, работники службы инкассации, специалисты здравоохранения и коммунальных служб – то есть специалисты тех профессий, которые фактически ежедневно подвергнуты рискам нападения со стороны злоумышленников, а это означает, что они нуждаются в защите от преступных посягательств. Возможны самые непредвиденные ситуации, к примеру, при обслуживании выезда медицинскими работниками – неадекватное поведение со всеми вытекающими последствиями со стороны психически неуравновешенных людей. Жертвой нападения могут стать водители такси и автобусов, когда «разбушевавшийся» клиент, порой находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выражает явную угрозу жизни и здоровью водителя. От таких критических жизненных ситуаций не застрахован никто, но как говорится, каждый человек должен позаботиться о своей безопасности, все в наших руках. Порою человек не придает особого значения той «возможной опасности», и лишь попадая в критическую ситуацию, осознает, как он был опрометчив.Как объяснил специалист, новая охранная технология уже успешно работает в пределах города Уральск. – На автотранспортное средство устанавливается специальное охранное оборудование – «тревожная кнопка», которое подключается к пульту централизованного наблюдения компании «Охрана–КМС», – объясняет Людмила АЛЯМКИНА. – В режиме круглосуточного наблюдения охранной компанией отслеживается передвижение данного автомобиля. В случае возникшей опасности, с момента нажатия на «тревожную кнопку» и поступления сигнала на пульт экипаж мобильной группы быстрого реагирования молниеносно прибудет по сигналу «Тревога». Помимо «тревожной кнопки», устанавливаемой в автомобиле клиента, компания может дополнительно снабдить другим техническим средством – специальным брелоком, также выполняющим функцию подачи тревожного сообщения. Это специальное устройство клиент может носить при себе и в случае угрозы для жизни также может подать сигнал тревоги. Оперативный и высококвалифицированный состав мобильных групп компании «Охрана–КМС», оснащенный служебным оружием и средствами индивидуальной защиты, по своим физическим данным способен оказать любое сопротивление злоумышленникам и уберечь жизнь и здоровье охраняемого человека.Еще одно уникальное охранное оборудование компания «Охрана–КМС» готова предложить владельцам гаражей, а также предпринимателям и фермерам нашей области, имеющим не отапливаемые боксы для сельхозтехники или складские помещения, овощехранилища, животноводческие фермы и многое другое. – Это устройство, которое выглядит как обычный замок, имеет в себе закодированный чип. В случае попыток взлома, либо использования любых подручных устройств для взлома, устройство мгновенно реагирует и посылает сигнал тревоги на пульт центрального наблюдения компании «Охрана–КМС» или на сотовый телефон клиента – владельца объекта. Уникальность этого высокотехнологичного оборудования заключается в том, что оно работает при любых погодных условиях, даже в сильный мороз или буран. Кстати, поставщиками оборудования являются ведущие фирмы городов Москвы и Санкт–Петербурга Российской Федерации, – добавила Людмила АЛЯМКИНА.Хочется отметить, что такие новые высокотехнологичные охранные системы, отвечающие мировым стандартам, в нашей области готова предоставить только «Охрана-КМС». Предприятию важно, чтобы доверившие ему свою жизнь и имущество жители области и компании могли быть спокойными за свое благополучие. Цены на данные услуги весьма приемлемые, и ТОО "Охрана – КМС" приглашает к сотрудничеству предприятия нашей области. Более 14 лет компания "Охрана – КМС" является одной из лучших в нашей области и за многие годы своей деятельности уже не раз доказывала эффективность своей работы, высокий профессионализм в защите интересов по охране имущества своих клиентов. Благодаря оперативности сотрудников охранной компании удалось избежать серьезных последствий многих происшествий, а также были пресечены попытки совершения противозаконных действий со стороны злоумышленников.Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК. Новости Компаний.