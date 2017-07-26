Эта деталь интерьера позволяет прекрасно регулировать интенсивность проникновения в помещение солнечных лучей и потоков воздуха. Она играет важную роль в оформлении дизайна помещения. Немаловажно и то, что от неё зависит целостность, гармония цветовой и стилистической композиции при искусственном освещении. На портале "Мой ГОРОД" в рубрике «PROремонт» на популярной вкладке «Шпилька» знакомьтесь с рекомендациями специалиста магазина «Шторка» о том, как выбрать жалюзи для своего дома. pro remont 30  