Черно-белые билборды, иллюстрирующие сцены из повседневной жизни детей-иждивенцев, украшают улицы нефтяной столицы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2030395f-59f4-4600-a823-3a2713cd2aea   Теперь жители Атырау могут ежедневно наблюдать молодого человека, развалившегося на диване в ожидании работы, девушку, качающую на руках "Фейсбук", ставший ей дороже собственных детей, а также растолстевшего сына, живущего на мизерную пенсию матери. Автором необычных работ в  черно-белом графическом стиле является столичная художница Ансаган МУСТАФА. - Картины повествуют о реалиях нашей современной жизни, я увлеклась  рисунками на социальную тему еще полтора года назад, когда в обществе наблюдался бум на социальные ролики и комиксы. Мои рисунки  принимали участие в различных конкурсах. И вот как-то мои работы заметил заместитель акима г.Атырау, с которым мы дружим в социальных сетях, и попросил прислать несколько работ. Я отправила 50 работ, и как оказалось, 5 моих рисунков уже оформили в качестве социальной рекламы на билбордах, чуть позже обещали разместить еще 3, - рассказала Ансаган МУСТАФА. Художница рассказала, что она родилась в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области, потом вместе с родителями переехала в Алматы, где сначала окончила школу рисования, затем колледж и академию. Сегодня Ансаган живет в г.Астана, имеет собственный бизнес - по художественной печати на футболках, автором рисунков которых является сама. Фото с изображением работ художницы на улицах Атырау ей присылают родственники, проживающие в нефтяной столице. fc7ebea3-2b7f-4417-8fb8-f105f1949e0e 9b4928aa-8d61-48a1-bdc9-5d3f45420360 8c7ddef6-043f-4afd-a5f3-f8a7dc07478f 91e744eb-6f8f-4778-88b6-d7151195fc1a Камилла МАЛИК Фото предоставила Ансаган МУСТАФА  