Теперь жители Атырау могут ежедневно наблюдать молодого человека, развалившегося на диване в ожидании работы, девушку, качающую на руках "Фейсбук", ставший ей дороже собственных детей, а также растолстевшего сына, живущего на мизерную пенсию матери. Автором необычных работ в черно-белом графическом стиле является столичная художница Ансаган МУСТАФА. - Картины повествуют о реалиях нашей современной жизни, я увлеклась рисунками на социальную тему еще полтора года назад, когда в обществе наблюдался бум на социальные ролики и комиксы. Мои рисунки принимали участие в различных конкурсах. И вот как-то мои работы заметил заместитель акима г.Атырау, с которым мы дружим в социальных сетях, и попросил прислать несколько работ. Я отправила 50 работ, и как оказалось, 5 моих рисунков уже оформили в качестве социальной рекламы на билбордах, чуть позже обещали разместить еще 3, - рассказала Ансаган МУСТАФА. Художница рассказала, что она родилась в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области, потом вместе с родителями переехала в Алматы, где сначала окончила школу рисования, затем колледж и академию. Сегодня Ансаган живет в г.Астана, имеет собственный бизнес - по художественной печати на футболках, автором рисунков которых является сама. Фото с изображением работ художницы на улицах Атырау ей присылают родственники, проживающие в нефтяной столице.