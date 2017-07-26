Сегодня, 26 июля, заместитель премьер-министра сельского хозяйства Аскар МЫРЗАХМЕТОВ приехал в Уральск с рабочим визитом по поручению президента РК. В акимате ЗКО было проведено совещание по реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса. На совещании стало известно, что одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса является вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию. Кроме того обсуждался вопрос активации работы по созданию сельскохозяйственных кооперативов. Для этого министерством разработана схема приобретения молокопроиемных и убойных пунктов без первоначального взноса путём передачи их в лизинг через АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". В качестве первоначального взноса предусматривается использование инвестиционных субсидий в объёме 50% от общей стоимости. По словам заместителя премьер-министра сельского хозяйства Аскара МЫРЗАХМЕТОВА, в ЗКО вдвое превышен план по открытию сельскохозяйственных кооперативов по ЗКО. - Для нас главное не количество зарегистрированных кооперативов, а чтобы они полноценно работали. Вот в этом направлении нужно работать. По ЗКО из 40 зарегистрированных кооперативов работают всего 6,- отметил Аскар МЫРЗАХМЕТОВ. Так, по состоянию на 21 июля 2017 года в республике при годовом плане 467 сельскохозяйственных кооперативов создано 517. Стоит отметить, что для полноценной работы кооператива обязательно необходима установка молокоприемного пункта и убойного цеха.