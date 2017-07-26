От рук добытчиков цветного металла пострадали жители сразу трех подъездов многоэтажки Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  PicsArt_07-25-03.41.42 Жители дома №14 микрорайона Нурсая пострадали от воров. Сразу в трех подъездах добытчики цветного металла украли тросы и моторы от лифтов. Теперь старики, инвалиды и дети вынуждены подниматься до 9 этажа пешком. По словам местных жителей, это у же не первый факт кражи в лифтах, они повторяются периодически, причем в кражах замешаны сами жильцы многоэтажки. - Во всех подъездах откручены батареи, в подвалах развинчивают трубы, все это сдают в пункты приема металлолома, недавно снова добрались до лифтов. Куда только мы не ходили и не писали, никому до нас нет дела. О нашей проблеме знают и в акимате, и участковые, и в КСК, но никто не берется нам помочь, - рассказывают местные жители. По их словам, лифты в этих двух домах по адресу: мкр. Нурсая, 14 обворовывают регулярно, страдают от этого жильцы, живущие на верхних этажах. В полицию местные жители обращались не раз, однако кражи тросов и моторов продолжаются. На этот раз возмущенные намерены обращаться с заявлением в прокуратуру. В последний раз полицейские рейды в этих малосемейках проводились в феврале этого года. Тогда в одном из домов также оборвали лифты. Это происходит, даже не смотря на то, что на первоых этажах установлены камеры видеонаблюдения, а на первом этаже дома расположился участковый пункт полиции. Нарушителей ловят, наказывают, но через некоторое время они снова берутся за свое. Более того, в августе прошлого года в качестве одной из мер профилактики нарушений в этом доме выделили служебное жилье 9 сотрудникам местной полицейской службы - на каждом этаже сейчас живет по одному представителю правоохранительных органов. Отметим, что в новом 240-квартирном доме №14 в микрорайоне Нурсая  проживают  100 бывших воспитанников  детских домов и интернатов Атырауской области. Жилье было выдано молодым людям в конце 2015 года по государственной программе "Доступное жилье 2020". Вместе с ними квартиры получили инвалиды, молодые семьи, а также работники бюджетных организаций. PicsArt_07-25-03.38.09 PicsArt_07-25-03.42.56 PicsArt_07-25-03.35.30 Ерлан ОМАРОВ