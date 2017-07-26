На совещании стало известно, что на сегодняшний день производство мяса по Западно-Казахстанской области составляет 19 тысяч тонн. Также увеличилось производство коровьего молока на 0,5 % и на 5% куриных яиц. Как рассказал представитель комитета по животноводству РК Ермек АБУОВ, в этом году для ЗКО были выделены трансферты на сумму 3,1 миллиарда тенге, где освоение составляет порядка 30%. - В этом году мы внесли некоторые изменения и дополнения, если раньше основными получателями субсидий были крупные сельскохозяйственные товаропроизводители, то с этого года мы охватили мелкие крестьянские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы. В результате ожидаем рост производства именно животноводческой продукции, - пояснил Ермек АБУОВ. Кроме того, на совещании рассказали, что в рамках государственной программы в этом году пересмотрены 65 видов субсидий. По результатам исключены 11 неэффективных субсидий, по 40 изменены критерии, а оставшиеся 14 остались без изменений. Изменённые критерии позволили в рамках тех же средств в разы увеличить охват получателей субсидий. Если раньше субсидии по говядине получали 175 хозяйств, то на сегодняшний день охвачено 552 хозяйства. Кроме того, увеличилось субсидирование в два раза по молоку, по баранине в 1,3 раза и в 3,6 раза по шерсти. Между тем, заменено субсидирование баранины более востребованной ягнятиной. В связи с недогрузкой действующих предприятий по обработке шерсти предусмотрено субсидирование не только тонкой, но и полуторкой шерсти.