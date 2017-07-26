Труп девушки был отправлен на экспертизу, по результатам которой стало известно, что это не пропавшая два месяца назад Карина КЛИМЕНКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из соцсети фото из соцсети По словам волонтеров Уральска, сегодня, 26 июля, родственники пропавшей девушки получили результаты ДНК, которые показали, что найденная мертвой девушка - это не Карина КЛИМЕНКО. - Поиски Карины теперь продолжатся, - пояснили волонтеры. Напомним, молодая мама двоих детей 19 апреля вышла из дома в районе остановки Ремзавод и отправилась проведать квартирантов, которые снимали у нее квартиру в затоне Чапаева. У девушки остались двое малолетних детей 6 и 1,5 лет. Мама пропавшей девушки позже рассказала, что полицейские ей сообщили о том, что найдена девушка в реке, однако опознать по лицу ее нельзя из-за того, что тело долгое время находилось в воде, однако по одежде мама опознала свою дочь Карину КЛИМЕНКО.