Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил директор Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» Максат АБУОВ. По словам спикера, сегодня услугами Атырауского филиала по газоснабжению пользуется свыше 110 тысячи абонентов физических лиц и 4010 юридических лиц всех форм собственности. По сравнению с 2012 года с момента образования филиала количественный рост абонентов составил -10558 или 11%. - На сегодня население области за пользование газом должно порядка 52 миллионов тенге. Просроченная дебиторская задолженность составляет 21 миллион тенге, промышленные потребители задолжали за газ 18 миллионов тенге, из них просроченная задолженность - 14 миллионов. Есть и юридические лица, которые пользуются газом для отопления населения и имеют задолженность - это ИП Куспанова К.С – 51,5 миллиона тенге, - сообщил Максат АБУОВ. В настоящее время юридическим отделом ПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ» получены положительные судебные решения по принудительному взысканию задолженности на сумму 1 200 000 тенге. Также по некоторым должникам наложен арест на движимое и недвижимое имущество, арестованы счета, введены ограничения на выезд за пределы государства, материалы по "злостным неплательщикам" находятся у частных судисполнителей.