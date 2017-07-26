Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя ЖКХ г. Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, ремонт дорог на 13 улицах города начнется в ближайшее время. - В этом году мы планируем отремонтировать 67 улиц города. Почти на всех автодорогах уже начат ремонт, 4 из них уже завершены и на 13 улицах еще не определены подрядчики. Из них 8 дорог по линии КПО б. в. и 5 за счет бюджета, - отметил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Стоит отметить, что в конце июля на ремонт закроют улицу Гагарина. - Улицу Гагарина мы начнем ремонтировать в ближайшее время. Строителем дороги выступает компания ТОО "Нурсат" . Стоимость проекта 386,5 млн тенге. Однако закрыть сразу всю дорогу мы не сможем, поэтому первый участок будет от улицы Сырыма Датова до улицы Космической. Затем закроем оставшийся участок дороги до путепровода в районе второй базы. Тогда весь транспортный поток будет ездить по улицам Алматинской и Джамбейтинской, - пояснил Мухамбеткалиев. Между тем, если некоторые улицы не успеют отремонтировать в этом году, то объекты станут переходящими.