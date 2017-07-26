Иллюстративное фото с сайта 2go2city.ru По сообщению пресс-службы, 17-летняя девушка приехала вместе с матерью в город Саркан из села в Атырауской области. Она пропала без вести 21 июля. Мать несовершеннолетней в тот же день обратилась за помощью к местным полицейским. - Было установлено, что поводом к исчезновению девушки послужила бытовая ссора с родными. Также стало известно, что несовершеннолетняя гостья не имела каких-либо знакомств в городе Саркан, в связи с чем на поиски девушки ориентировали весь личный состав сарканской районной полиции с подключением оперативников областного розыскного подразделения, - сообщили в пресс-службе областной полиции. Без вести пропавшую удалось отыскать в Алматы, где она скрывалась от родных на съемной квартире своей подруги. Полицейские сообщили, что с девушкой все в порядке, и она отправилась домой вместе с мамой.