Компания «Кселл» запустила новый сервис mobi kino для просмотра более 6800 фильмов и сериалов от ведущих мировых студий в партнерстве с популярными онлайн-cервисами Amediateka и MEGOGO.
mobi kino – это новый продукт в линейке развлекательных сервисов mobi для просмотра легального видеоконтента. Оплата за сервис списывается с баланса абонентского номера Kcell или activ.
«Новое время диктует новые форматы медиапотребления. Наши абоненты хотят смотреть любимые сериалы и фильмы в то время, когда это удобно им. Именно поэтому мы запустили сервис mobi kino, который объединяет в себе каталоги популярных онлайн-сервисов и Amediateka, и MEGOGO. Теперь наши абоненты могут смотреть сериалы в разделе Аmediateka от студий HBO, FOX, CBS, Starz, Showtime одновременно со всем миром. Мы отмечаем тенденцию в поведении наших абонентов – это готовность платить за легальный развлекательный контент по подписке и выбирать для себя лучший контент, его качество, способы получения. Запуск сервиса совпадает с выходом 7 сезона «Игры Престолов», представленного в Amediateka, и мы предлагаем фанатам сериала смотреть его на mobikino вместе со всем миром»,- прокомментировал главный исполнительный директор АО «Кселл» Арти Отс
.
Особенность сервиса в том, что абонент сам выбирает вид подписки.
Подписка mobi kino
– это базовая подписка, которая предоставляет онлайн-доступ к коллекции фильмов, мультфильмов, сериалов и шоу в HD качестве от ресурса MEGOGO (за исключением фильмов из категории «Премьеры» и контента ресурса Amediateka) за 25 тенге в сутки. Первые 14 дней доступа к Контенту по подписке mobikino осуществляются без абонентской платы.
С подпиской Amediateka можно смотреть лучшие сериалы* ведущих студий HBO, FOX, CBS, Starz, Showtime и других, одновременно со всем миром. Абонентская плата за подписку Amediateka – 30 тенге в сутки. Первые 7 дней доступа к Контенту от ресурса Amediateka осуществляются без абонентской платы.
Киноманы могут подключить обе подписки. Стоимость составит 55 тенге в сутки.
«Мы рады расширению дистрибуции нашего сервиса в Казахстане и росту популярности лицензионного контента среди местной аудитории. Амедиатека представляет собой эксклюзивную библиотеку лучших сериалов планеты от ведущих мировых студий. Премьеры выходят одновременно со всем миром и без задержки во времени. «Игра престолов», «Твин Пикс», «Молодой папа», «Мир дикого запада», «Карточный домик» - все эти сериалы стали громкими событиями, их смотрит и обсуждает весь мир», - прокомментировал генеральный директор AMEDIATV Денис Горшков
.
В мобильном приложении mobi kino есть такие полезные функции, как подборки фильмов, шоу, сериалов и разделение контента на подразделы «Популярные», «Рекомендуемые», «Премьеры».
Фильмы и сериалы можно выбирать, основываясь на сюжетах, отзывах зрителей, рейтингах сайта Кинопоиск и крупнейшей базы данных о кинематографе IMDb. Добавлены списки актеров, их биографии и фильмографии.
По словам директора MEGOGO в Казахстане Нурлана Чукубаева
, запуск видеоконтент-продукта под брендом Kcell - это хорошая маркетинговая опция, что позволит обеим компаниям увеличить потребление трафика, усилить лояльность клиентской базы и привлечь клиентов различными поощрениями. А также продавать на взаимовыгодных условиях качественные продукты - фильмы (премьеры) и подписки.
В приложении mobi kino можно добавлять фильмы в избранное для просмотра в удобное время, выбирать предпочитаемый язык звуковой дорожки и субтитров. Система рекомендаций учтет оценки, историю просмотров пользователя и сформирует персональную подборку фильмов.
Дополнительно в рамках сервиса, за каждую подключенную подписку с ежедневной абонентской платой ежемесячно начисляется 3 ГБ объема интернет-трафика.
Мобильное приложение доступно для скачивания на iOS и Android. К тому же есть десктопная версия mobi kino.kz. Оформить подписку на mobi kino можно, установив приложение на мобильный телефон, через веб–портал mobi kino.kz, либо воспользовавшись USSD *606#.
*по версии IMDb
Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
