Раскопки на месте древнего городища ведут атырауские археологи совместно со студентами исторического факультета. Условия работы молодых людей не из легких - палящее солнце, пыльные и песчаные бури и обжигающий ветер. Однако работы не останавливаются ни на минуту. Актобе-Лаэти был одним из самых развитых городов Золотой Орды, где жило и работало очень много ремесленников. Современным ученным это место было известно под названием урочище Актобе, а один из научных сотрудников Института академии наук СССР отыскал карту 14-го века, где итальянский путешественник называет его Лаэти. Первые археологические работы здесь начались еще в семидесятых годах прошлого века, но после развала Советского Союза практически полностью прекратились. После раскопки проводились несколко раз, но по различным причинам так и не были доведены до конца. В этом году работы начались снова, историки и археологи возлагают на них большие надежды. По их словам, детальное изучение древнего города позволит открыть новые страницы нашей истории. На месте древнего городища найдено много артефактов, датируемых в основном 13-15-м веками - это украшения из камня и глины, керамическая посуда, очень много обработанной кости. Неплохо сохранились печи для литейного дела. Судя по всему, местные жители занимались охотой и рыболовством, вели активную торговлю. Также археологи обнаружили, что в городище чеканились золотые, серебряные и медные монеты. - Древнее городище занесено в «Государственный список памятников истории и культуры местного значения Атырауской области». Однако до настоящего времени работа по его сохранению проводилась слабо. Территория чуть не осталась под частными жилыми застройками, которые подошли вплотную. После окончания работ мы планируем решить вопрос об ограждении территории городища и устройства здесь музея под открытым небом, - рассказала директор областного историко-краеведческого музея Рашида ХАРИПОВА.