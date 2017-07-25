Путепровод в районе депо закрыли на ремонт 1 марта 2017 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель ЖКХ г. Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, в этом году реконструкция остановится после того, как все железобетонные работы будут выполнены. - Сейчас на объекте ведется монтаж колонн. Буровые работы уже закончены и 59 свай уже забетонировали. В этом году мы произведем все железобетонные работы и остановимся, чтобы в 2018 году сделать только покрытие путепровода, - пояснил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Подрядчик все работы делает в срок и даже немного опережает их. Напомним, деповской путепровод был закрыт на реконструкцию 1 марта, срок сдачи его намечен на 2019 год. Всего на реконструкцию моста было выделено 2,3 млрд тенге.  