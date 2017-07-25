Как рассказал руководитель отдела сельского хозяйства Зеленовского района Ериккали БИСАКАЕВ, в Зеленовском районе в сельские производственные кооперативы они объединили несколько направлений. - К примеру, в СПК «Батыс Ет» производится откорм бычков, в СПК «Батыс Сут» реализуется закуп и переработка молока, а СПК «Дарьюшка» и «Елжас» занимаются породным преобразованием крупного рогатого скота. У сельчан, которые имеют статус безработных, есть возможность, откармливая свое подворье, стать членом сельского производственного кооператива и получать субсидии в рамках государственной программы «Агробизнес-2020». Мы проводили собрания с местным населением, рассказывали про государственные программы, по которым можно стать успешным предпринимателем. Кроме того, для всех членов СПК фонд дает возможность взять кредит под 6% годовых, где первое полугодие – каникулы. Те члены СПК, которые уже успели взять кредит, закупают скот, откармливают и сдают, - пояснил Ериккали БИСАКАЕВ. Руководитель отдела сельского хозяйства Зеленовского района отметил, что с помощью таких программ в селах и районах сокращается количество безработных сельчан. - Еще одним главным условием проектов сельских производственных кооперативов для мясного направления является создание нескольких убойных цехов. Для молочного направления - охладительная установка для молока. Раньше были условия, что у каждого члена СПК должен быть убойный цех или охладитель, но сейчас условия упростили, - пояснил Ериккали БИСАКАЕВ. Стоит отметить, что на сегодняшний день отделом сельского хозяйства Зеленовского района на 346 миллионов тенге оформлены субсидии по растениеводству и животноводству . Из них по растениеводству - 51 миллион тенге и животноводству - 141 миллион тенге. Свыше чем на 2 миллиарда тенге планируется инвестиционные вложения с выплатой субсидий на сумму свыше 500 миллионов тенге.