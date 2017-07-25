Фото предоставлено Юрием КАЗАНИНЫМ Как рассказал председатель федерации гребли на байдарках и каноэ и академической гребле ЗКО Юрий КАЗАНИН, воспитанники ГККП "СДЮШОР №1" на международном турнире, который проходил в городе Москва с 20 по 23 июля заняли призовые места по гребле. - Призером чемпионата стала 16-летняя Антонина КАЗАНИНА, которая заняла 2 место по гребле на дистанции 500 и 1000 метров и 3 место на дистанции 200 метров. Также на 200-метровой дистанции второй пришла 12-летняя Мария БРОВКОВА, а 17-летняя Наталья ДОНСКОВА завоевала бронзу на дистанции в 200 метров и серебро на дистанции в 500 метров, - пояснил Юрий КАЗАНИН. Стоит отметить, что к соревнованиям спортсменов подготовили заслуженный тренер РК Виталий АСТАФЬЕВ и тренер высшей категории РК Елена БРОВКОВА.