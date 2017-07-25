Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Медет ШАКАЕВ, в Бокейординском, Жанибекском, Зеленовском и Теректинском районах до сих пор не начался ремонт внутрипоселковых дорог. - Реконструкция и строительство дорог в поселках Дарьинск и Переметное Зеленовского района не началось из-за конкурсных процедур недропользователей. Такая же ситуация и с другими районами. У недропользователей немного сложнее проходят тендеры. Но в этом году ремонт все равно начнется. Если что-то будут не успевать, то объект будет переходящим на следующий год, - пояснил Медет ШАКАЕВ. Также в 2017 году будет закончен ремонт трассы Уральск-Кирсаново с 1 до 48 км, средний ремонт трассы областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин. Всего на ремонт и содержание автомобильных дорог в районах области было выделено 6,6 млрд тенге. На эти средства планируется отремонтировать 90 км дорог - 74 улицы.