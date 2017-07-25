Как рассказали сотрудники ЖКХ, даже складированный строительный мусор возле своего дома считается нарушением. - Работы по выявлению мест, где не соблюдаются правила благоустройства территорий, проводятся регулярно. Если же нарушения выявляются, физическому лицу или же предпринимателю для начала вручают уведомление, которое необходимо исполнить в течение 10 дней. Один из предпринимателей, который владеет шиномонтажкой по улице Чаганно-Набережная, уведомление не исполнил. Самого владельца застать не удалось, рабочий пояснил, что у них не было возможности убраться, шиномонтажка все время была закрыта, и на работу они пришли буквально полчаса назад, поэтому убирать мусор они начали прямо на глазах у правоохранительных органов. Но закон есть закон, не убрал в положенный срок – плати штраф, - пояснили сотрудники правохранительных органов. Работники стали возмущаться и говорить, что они уберут мусор. Тем не менее штраф все равно был выписан. Согласно правилам благоустройства, все физические и юридические лица независимо от форм собственности должны соблюдают чистоту на всей территории населенных пунктов, в том числе и на территориях частных домовладений. - Складирование строительного мусора, кучи ПГС, некрашеные заборы - все это считается нарушением. Таким людям выписываются штрафы, физическим лицам от 23 МРП, юридическим 30 МРП и больше 1 МРП - 2269 тенге - прим. автора), - рассказал главный специалист сектора благоустройства ЖКХ г. Уральск Роман ЖУМИЕВ Это не последний рейд полицейских и сотрудников ЖКХ, поэтому лучше не разбрасывать мусор на своей территории.