Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов гендиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Мурата БАЙМЕНОВА, часть долга ТЭЦ за газ погашена. - Сегодня нам АО "КазТрансГазАймак" возобновило подачу газа и уже сейчас мы разжигаем котлы, и к вечеру подадим горячую воду в квартиры, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. Стоит отметить, что население за все это время погасило лишь малую часть долга. На сегодняшний день задолженность горожан составляет 514 млн тенге вместо 550 млн тенге.