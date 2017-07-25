Горячую воду в квартиры Уральска подадут уже сегодня, 25 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов гендиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Мурата БАЙМЕНОВА, часть долга ТЭЦ за газ погашена. - Сегодня нам АО "КазТрансГазАймак" возобновило подачу газа и уже сейчас мы разжигаем котлы, и к вечеру подадим горячую воду в квартиры, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. Стоит отметить, что население за все это время погасило лишь малую часть долга. На сегодняшний день задолженность горожан составляет 514 млн тенге вместо 550 млн тенге.