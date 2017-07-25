Сегодня, 25 июля, около восьми часов вечера на ул. Циолковского, напротив дома №18/1, полицейские и спецназ задержали троих мужчин на автомобиле "ВАЗ-2110", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zaderzhanie (4) При обыске в автомобиле была найдена дубина, травматическое оружие и литература. На месте полицейские отказались от комментариев. Задержание и обыск происходило при понятых. На место прибыли эксперты и следователи. Другие подробности выясняются. zaderzhanie (1) zaderzhanie (2) zaderzhanie (3) zaderzhanie (5) zaderzhanie (6) zaderzhanie (7) zaderzhanie (8) zaderzhanie (9) zaderzhanie (10) zaderzhanie (11) zaderzhanie (12) Фото Медета МЕДРЕСОВА