Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе городского акимата, на сегодняшний день АО «Жайыктеплоэнерго» ведет активную работу по подготовке к отопительному периоду. - 25 июля 2017 года при содействии акимата города была достигнута договоренность между АО «Жайыктеплоэнерго» и АО «КазТрансГазАймак» о возобновлении подачи природного газа на Уральскую ТЭЦ. На сегодняшний день задолженность предприятия за товарный газ составляет 147 млн тенге, в прошлом году долг составлял 601 млн тенге. Однако остается открытым вопрос по дебиторской задолженности населения за тепло и горячую воду, которая составляет 514 млн тенге. Из 67 тысяч потребителей 6000 из них должны свыше 25 тысяч тенге, - отметили в пресс-службе акимата г. Уральск. Монополистом проводится работа по взысканию задолженностей через судебные инстанции. У судебных исполнителей находятся 2133 исполнительных листа на сумму 103,6 млн тенге. Кроме того, с начала 2017 года по настоящее время подано в суд и находится на рассмотрении 1412 исков на сумму 67,2 млн тенге. Из числа должников имеются проблемные потребители, задолженность которых очень трудно взыскать. Это должники не вступающие в наследство, квартиранты, задолженность прежних собственников квартир, пустующие квартиры — на общую сумму 78,3 млн тенге. К злостным неплательщикам, имеющим решение суда, судебные исполнители применяют жесткие меры, вплоть до ареста движимого и недвижимого имущества, ареста счетов, ограничения выезда за пределы РК. Параллельно предприятием ведется работа по заключению договора с Кредитным Бюро, которое ограничит должников в получении всевозможных кредитов. Также в пресс-службе акимата города сообщили, что из-за сложного материального положения АО "ЖТЭ" вынуждено отложить ремонт газотурбинной установки на декабрь 2017 года.