После долгого следствия, суда и амнистии, третьего фигуранта дела отправили отбывать наказание в колонию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
25 декабря 2019 года в Уральске насмерть забили
мужчину. Спустя два дня в редакцию "МГ" обратились родственники погибшего 32-летнего Куаныша Ахметова. Они рассказали, что мужчина был сильно избит и скончался от потери крови
.
По подозрению в совершении преступления задержали сотрудников частного охранного агентства "Сова". Одним из них оказался Абзал Адилов, который спас жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку
.
На прениях сторон прокурор ЗКО Сакен Молдашев заявил, что вина
подсудимых полностью доказана. 28 октября 2021 года в суде огласили приговор
. В убийстве были признаны виновными охранники агентства "Сова" Аян Кафизов и Абзал Адилов, которых приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы. Третий фигурант дела - Абутали Коныскали признан виновным в превышении полномочий и осуждён к 2,5 годам колонии. Также сестре, брату и матери погибшего подсудимые должны выплатить 15 миллионов тенге морального и 1,2 миллиона тенге материального ущерба.
Тогда обе стороны с решением суда не были согласны. Родственники подсудимых посчитали, что наказание слишком строгое. А родные погибшего надеялись на пожизненное заключение.
В декабре 2021 года в областном суде ЗКО рассмотрели апелляционные жалобы, где приговор Аяна Кафизова и Абзала Адилова оставили без изменений. Этот же приговор в отношении Абутали Коныскали изменили и освободили его от основного наказания в связи с амнистией
.
Сторона потерпевших снова выразила несогласие с приговором и обратилась в Верховный суд с кассационной жалобой. Дело вновь направили в суд Западно-Казахстанской области, где приговор был изменен.
- Коныскали признать виновным по части 2 статьи 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб" и запретить ему работать в охранной сфере 4 года, а также лишить свободы на такой же срок с отбыванием наказания в уголовно-исправительной системе средней безопасности. Изменить меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Взять его под стражу немедленно в зале суда. Срок наказания исчислять с 6 сентября 2022 года. В период с 12 июля по 21 декабря 2021 года подсудимый находился под стражей, зачесть этот период в срок отбывания наказания (где один день, идет за 1,5 суток), - говорится в приговоре суда.
Кроме того, в суде частично удовлетворили моральный иск потерпевших, где Аян Кафизов и Абзал Адилов в солидарном порядке должны выплатить сестре, брату и матери погибшего по четыре миллиона тенге ( в общей сложности, каждый подсудимый должен выплатить по 12 миллионов тенге). А Коныскали выплатить сестре, брату и матери погибшего по одному миллиону тенге.
Гражданский иск супруги погибшего суд назначил удовлетворить частично.
- Охранному агентству "Сова" выплатить супруге погибшего 1,1 миллион тенге, а дочери погибшего до достижения совершеннолетия ежемесячно выплачивать по 35 тысяч тенге, - сообщается в приговоре.
Также Адилов и Кафизов должны выплатить материальную компенсацию в размере 1,1 миллиона тенге. Приговор был оглашен шестого сентября 2022 года.
