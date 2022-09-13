После долгого следствия, суда и амнистии, третьего фигуранта дела отправили отбывать наказание в колонию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Охранники до смерти забили уральца: обвиняемых приговорили к длительным тюремным срокам 25 декабря 2019 года в Уральске насмерть забили мужчину. Спустя два дня в редакцию "МГ" обратились родственники погибшего 32-летнего Куаныша Ахметова. Они рассказали, что мужчина был сильно избит и скончался от потери крови. По подозрению в совершении преступления задержали сотрудников частного охранного агентства "Сова". Одним из них оказался Абзал Адилов,  который спас жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку. На прениях сторон прокурор ЗКО Сакен Молдашев заявил, что вина подсудимых полностью доказана. 28 октября 2021 года в суде огласили приговор. В убийстве были признаны виновными охранники агентства "Сова" Аян Кафизов и Абзал Адилов, которых приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы. Третий фигурант дела - Абутали Коныскали признан виновным в превышении полномочий и осуждён к 2,5 годам колонии. Также сестре, брату и матери погибшего подсудимые должны выплатить 15 миллионов тенге морального и 1,2 миллиона тенге материального ущерба. Тогда обе стороны с решением суда не были согласны. Родственники подсудимых посчитали, что наказание слишком строгое. А родные погибшего надеялись на пожизненное заключение. В декабре 2021 года в областном суде ЗКО рассмотрели апелляционные жалобы, где приговор Аяна Кафизова и Абзала Адилова оставили без изменений. Этот же приговор в отношении Абутали Коныскали изменили и освободили его от основного наказания в связи с амнистией. Сторона потерпевших снова выразила несогласие с приговором и обратилась в Верховный суд с кассационной жалобой. Дело вновь направили в суд Западно-Казахстанской области, где приговор был изменен.
- Коныскали признать виновным по части 2 статьи 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб" и запретить ему работать в охранной сфере 4 года, а также лишить свободы на такой же срок с отбыванием наказания в уголовно-исправительной системе средней безопасности. Изменить меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Взять его под стражу немедленно  в зале суда. Срок наказания исчислять с 6 сентября 2022 года. В период с 12 июля по 21 декабря 2021 года подсудимый находился под стражей, зачесть этот период в срок отбывания наказания (где один день, идет за 1,5 суток), - говорится в приговоре суда.
Кроме того, в суде частично удовлетворили моральный иск потерпевших, где Аян Кафизов и Абзал Адилов в солидарном порядке должны выплатить сестре, брату и матери погибшего по четыре миллиона тенге ( в общей сложности, каждый подсудимый должен выплатить по 12 миллионов тенге). А Коныскали выплатить сестре, брату и матери погибшего по одному миллиону тенге. Гражданский иск супруги погибшего суд назначил удовлетворить частично.
-  Охранному агентству "Сова" выплатить супруге погибшего 1,1 миллион тенге, а дочери погибшего до достижения совершеннолетия ежемесячно выплачивать по 35 тысяч тенге, - сообщается в приговоре.
Также Адилов и Кафизов должны выплатить материальную компенсацию в размере 1,1 миллиона тенге. Приговор был оглашен шестого сентября 2022 года.