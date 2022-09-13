- Раньше для получения статуса застрахованности и медицинской помощи из перечня ОСМС пациентом должны были быть уплачены взносы за прошедшие 12 месяцев, и для того, чтобы не потерять статус, ежемесячные взносы необходимо было вносить непрерывно. Теперь разработана альтернативная версия этой системы. Она позволяет предварительно вносить платежи за 12 месяцев для получения страхового статуса. Граждане, которые не спешат получить медицинские услуги, то есть не жалуются на здоровье, для получения в дальнейшем статуса застрахованности не платят взносы за последние 12 месяцев, а только за текущий и ближайшие два месяца, по истечении четвертого месяца статус изменится на "застрахованный". После этого каждый месяц, регулярно выплачивая взносы, гражданин будет застрахован, - сказал Газизов.С информацией о том, за какой месяц граждане имеют задолженность, на какой срок освобождены от уплаты или льготах, можно ознакомиться через канал SaqtandyryBot в сети Telegram, мобильное приложение Qoldau 24/7 и в личном кабинете Egov.kz в разделе «Здравоохранение». А оплатить взносы можно через банковские приложения и терминалы АО «Казпочта», Kassa 24, QIWI. Отметим, в регионе 81 110 человек не произвели взносы в систему медицинского страхования.
