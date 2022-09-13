Из-за ремонтных работ на этом участке могут образоваться заторы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ремонт дорог начался возле пункта пропуска "Сырым" в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Пограничной службы ФСБ Российской Федерации, с 12 сентября по 25 декабря этого года проводятся ремонтные работы автомобильной дороги вблизи пункта пропуска «Маштаково», напротив пункта пропуска «Сырым» ЗКО, что значительно снижает способность перехода на данном участке. Другие пункты пропуска, расположенные на казахстанско-российской границе, функционируют в штатном режиме, сообщается на сайте Погранслужбы КНБ РК. Пограничники Казахстана попросили предварительно корректировать маршруты через пункт пропуска. Мы уже писали о километровых очередях на госгранице именно со стороны России в Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.